貓空蓋景觀跨橋 編列明年度預算4.2億

貓空人行跨橋

2024/09/16 05:30

從纜車貓空站至天恩宮 徵地作業將展開 預計2027年完工

〔記者何玉華／台北報導〕貓空地區聯外道路狹小，人車常爭道，台北市政府工務局大地工程處規劃自貓空纜車貓空站至天恩宮興建長三百九十公尺、寬三．五公尺的景觀跨橋，讓人車分道也供遊客休憩，受工程材料及人工成本上漲，開闢經費從原計畫的三億一四五萬元上調至四億二三四五萬元，經內政部及市都委會修正通過，已編列在明年預算中，即將展開土地徵收作業，工程預計二○二七年完工。

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長390米寬3.5米 人行專用串聯景點

貓空當地指南里里長張佳南表示，「三貓計畫」（貓空、貓纜、大貓熊）為貓空觀光帶進人潮，從最早以i-Voting提出興建人行跨越橋，到後來用參與式預算推動，主要是希望人車分道，讓觀光客在行走上更安全。市議員王閔生說，貓空山路地形，無法走大遊覽車，透過動物園帶動人潮，加上貓纜可以到貓空一日遊，在當地商圈、指南宮、里長的結合帶動下，持續推動觀光產業發展；過去在商圈的積極爭取下，中央及台電都曾挹注資源，這次市府興建貓空人行跨越橋，希望能持續投入更多資源發展貓空產業，結合鄰近的健行步道，推廣山上的茶文化。

三貓計畫紙上談兵 貓纜長期虧損

市議員王欣儀指出，過去三貓計畫紙上談兵多，空有口號缺乏實質作用，若無法在貓空創造出經濟價值，貓纜的虧損一直用市庫補貼；透過興建人行跨越橋串聯貓纜站到景點，可以增加打卡點吸引遊客。過去因為私有地問題而延宕，現在都委會通過，預算也編了，希望能夠加速興建完成，早日創造一個新的觀光打卡景點，帶動貓空的產業發展，減少貓纜的虧損。

里長、議員 都盼觀光打造新亮點

台北市政府推動貓空、貓纜、動物園地區發展的「三貓計畫2.0」，由都市發展局持續辦理「三貓上位計畫之先期規劃」作業，預計今年完成後提出整體構想；在此之前，都委會今年二月底已通過變更文山區指南段四十三筆「保護區」及「休閒農業特定專用區」土地為「交通用地」，興建貓空人行跨越橋，經費四億二三四五萬元，已報內政部核定並在日前經都委會修正通過，市府已在明年預算內編列，將展開土地徵收作業。

台北市工務局大地工程處規劃於貓空纜車貓空站至天恩宮興闢390公尺長跨橋。（示意圖，北市大地處提供）

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