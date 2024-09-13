北市地價稅自住優惠 議員︰申請偏低

2024/09/13 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市稅捐稽徵處統計，每年申請自用住宅用地地價稅優惠或減免約新增三至四萬戶，今年距截止日九月廿三日只剩兩週，只有兩萬多戶申請，台北市議員曾獻瑩認為比例不高，申請與未申請稅額相差四倍以上，市府有責任提醒市民，加強宣導，避免因資訊不足而錯失申請機會，影響荷包。

稅捐處說明，台北市二○二三年經申請核准適用自用住宅用地的戶數已近五十三萬戶，約占台北市全部開徵戶數五十七％，適用自住用地比例為六都第一，自住用地經申請核准後，若自住事實、條件未變更，免再逐年提出申請。

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稅捐處統計，每年新增申請自住用地戶數約三至四萬戶，今年截至八月底申請數約兩萬餘戶，議員質疑比例不高；稅捐處表示，申請期限為九月廿三日，尚有兩週，若未於期限內提出，只能自次年才能適用自住用地稅率。

稅額差逾4倍 現僅2萬多戶申請

稅捐處表示，民眾若無主動申請，一律採用「一般用地」核算，稅率從千分之十累進至千分之五十五；若符合條件申請「自用住宅用地」，稅率僅千分之二且不會累進，兩者稅額相差四倍以上。因有「戶役政資訊管理規定」保障民眾私有財產的隱私，稅捐單位無法主動勾稽，只能由民眾主動申請。

曾獻瑩表示，地價稅優惠稅率行之有年，攸關民眾荷包，申請卻不踴躍，有可能是忘記申請、新購屋主缺乏申報經驗、房地產繼承人忽略申報等問題，導致錯過申請期限，市府應透過有效管道通知符合資格的市民。

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