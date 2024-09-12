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    首頁　>　臺北市

    西門町街頭藝人 晚上9時後禁擴音

    2024/09/12 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市西門町徒步區為熱門街頭藝人展演場地，常有不少街頭藝人駐足表演，吸引不少民眾圍觀，但台北市文化局長期接獲民眾反映音量影響周邊安寧，將在本月十六日起禁止晚間九時後使用音箱、麥克風等擴音設備，若違反規定經勸導未立即改善，將註記於違規紀錄表，一年內累計註記達三次，次月起不得申請及使用展演點一年。

    台北市文化局公告修正「台北市信義及西門徒步區街頭藝人從事藝文展演活動申請管理要點」部分規定，於九月十六日生效，修正後新增攤位上方覆蓋雨傘的大小範圍不得擋住或遮蔽附近商家、招牌及影響周邊動線，以及西門徒步區晚間九時後禁用擴音設備，包含外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等。

    不過西門町徒步區對台北市街頭藝人來說是重要的展演場地，許多街頭藝人在社群網站上抱怨規定太嚴格，且原本西門徒步區的展演時段就到晚間十時，為何還要提早一個小時，限制大家的空間？也有人認為，文化局並未先溝通，就直接訂下新規，令人相當錯愕。

    台北市文化局回應，由於多次接獲民眾反映街頭藝人的聲音影響居住安寧，因此最後決定規定晚間九時後禁用擴音設備，不過投訴最多的是鄰近捷運西門町站六號出口的展演點，其他包含商圈內武昌街及漢中街的展演遭投訴的較少，未來將觀察是否僅限制單一展演點。

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