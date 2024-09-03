20年前李述德圖利遠雄 重判9年

2024/09/03 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕前總統馬英九愛將、前台北市財政局長李述德，在二○○四年的大巨蛋議約會議上稱遠雄董事長趙藤雄跟市長馬英九親自見面討論共識，事後流出會議錄音檔，各界質疑馬英九在市府密會趙藤雄，雙方十多人磋商出「零權利金」共識，造成市府無法取得五十年的營運權利金，損失逾卅億元。李述德二○二二年遭台北地方法院依圖利罪重判九年徒刑，褫奪公權五年。該案目前上訴至高等法院。

檢方二○一七年起訴李述德並求刑十年，檢方調查，北市府為取得大巨蛋土地而大幅舉債，每年支付融資利息三．七億元，須透過營運權利金紓解財政負擔，李身為大巨蛋案甄審委員、召集人及會議主席、議約主談人，卻在二○○四年九月廿三日的議約會議上稱遠雄董事長趙藤雄跟市長馬英九親自見面討論「零權利金」共識，造成市府無法取得五十年的營運權利金，損失逾卅億元。

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北檢勘驗會議錄音後認為，李述德在議約過程中不僅未提高違約金門檻，反而降低金額，還使遠雄每次違約時能減免支付六百萬元違約金，以致北市府無法有效監督、要求大巨蛋依約履行並確保施工及營運品質，依圖利罪起訴李述德。

北院判決指出，時任台北市長馬英九指示全權授權李述德決定議約事項，李卻為圖遠雄的不法利益，蓄意罔顧議約、甄審成員的專業與反對意見，一再損害北市府權利、附和遠雄主張，主導裁示變更對遠雄有利的「處分地上權及營運資產例外條款」、「大幅減免違約金責任」等條款，做出不利市府的會議結論，依圖利罪判一審判李述德九年徒刑。

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