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    首頁　>　臺北市

    北市小學高年級班導 24％是代理教師

    2024/09/01 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市代理教師從二○○九年六○九人，去年暴增到二九四六人，北市議員曾獻瑩發現，一一二學年度北市小學高年級共有一三○○位導師，其中三○六位為代理教師，比例高達廿四％，接任高年級班導的代理教師平均年資為三．三年，擔心許多新手代理教師擔任難度高、挑戰大的高年級導師，要求教育局提出方案，計畫性降低代理教師比例，並讓北市教師有更好的待遇。

    教育局︰持續辦理教師聯合甄選

    台北市教育局回應，持續辦理教師聯合甄選，督導各校提高甄選名額，以通案降低代理教師人數；另以統計資料數據顯示，近三年小一新生人數每年減少約二千人，評估未來班級數將因應少子化趨勢進行減班，教師員額將隨班級數進行調整，整體師資需求量也隨之降低。

    教育局指出，針對代理或新進教師有教學輔導機制，辦理新進教師及代課教師增能研習的帶狀或系列課程，另鼓勵代理教師在職進修提升專業知能，進而取得合格教師資格。

    曾獻瑩接獲陳情，北市小學五年級在開學前一週才安排好代理教師擔任導師，倉促接任下，導致班級問題層出不窮，甚至出現班級霸凌、集體翹課情形，孩子也向家長反應，課堂間各科老師為處理同學間的問題而中斷課程。

    曾獻瑩指出，導師針對霸凌事件、家庭問題都可能需要輔導學生，若經驗、資歷不足，恐難妥善處理，且代理教師一年一聘，甚至曾有家長反映孩子導師已換五位，對班級經營穩定恐有負面影響，要求教育局應有計畫地降低代理教師比例，並讓北市教師有更好的福利。

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