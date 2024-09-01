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    中秋節「土星合月」 隔日超級滿月

    台北市立天文館指出，中秋節當天逢「土星合月」，兩者相距不到一度，清晰可見。 （天文館提供）

    台北市立天文館指出，中秋節當天逢「土星合月」，兩者相距不到一度，清晰可見。 （天文館提供）

    2024/09/01 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕九月份精彩天象接力，台北市立天文館指出，九月上旬有水星「西大距」、中旬有「土星衝」；中秋節則逢「土星合月」，隔天更有「超級滿月」；此外還有全球天文迷引頸期盼的年度最亮彗星「紫金山—阿特拉斯彗星」，將於九月下旬通過近日點，都是肉眼即可觀賞的天象。

    天文館指出，九月五日的水星「西大距」是觀賞水星的最佳時機，水星在日出前出現於東方低空，仰角約十度，此前後數日的清晨都可把握機會欣賞；九月八日「土星衝」前後則是土星今年最接近地球的時刻，視直徑最大，亮度也最高，整夜可見。

    九月十七日是中秋節，當晚雖然並非滿月，十八時廿二分在月球和土星升起後約一小時逢土星合月，兩者相距不到一度，清晰可見，持續觀察則可看到兩者「合」後漸離；九月的滿月發生在中秋節次日的十時卅四分，這次滿月為今年次大，地、月球距離不到卅五萬七五○○公里，是俗稱的「超級滿月」，在大西洋周邊地區還可見到短暫的月偏食現象。

    最後，年度最亮彗星「紫金山—阿特拉斯彗星」，將於九月廿七日從距離太陽約五八三○萬公里處通過近日點，預估亮度約三等且會持續增亮，九月下旬至十月初這段期間清晨五時到天亮前，有機會在東方低空捕捉其身影。

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