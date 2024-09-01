12組學生圓夢 登台北《秋OUT音樂節》表演

《秋OUT音樂節》將邀請參加嘻研大賞脫穎而出的十二組學生於現場表演。 （取自嘻研CYPHER大賞IG）

2024/09/01 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕今年四月《源源不絕！二○二四嘻研CYPHER大賞》共二十組高中、大學嘻哈研究社的創作歌曲脫穎而出，九月將有十二組北中南大學、高中社團受邀登上《秋OUT音樂節》大舞台。學生們受訪表示相當期待，難得有機會登上音樂節舞台表演，希望未來無論是民間或政府單位，能有更多機會提供給缺乏資源的學生們。

受邀登上秋OUT舞台的學校包括政大黑音、台大、師大、明倫高中，還有新北的致理科大、淡大、桃園的元智大學、新竹清大、台中朝陽科大、高雄文藻外語大學、高雄中學等嘻研社，宜蘭高中街頭文化社。

請繼續往下閱讀...

元智大學嘻研社成員張柏儒受訪表示，盼相關單位能多辦類似活動，學生要登上舞台的機會不易，很珍惜此次機會，大家為此借練團室努力練習，盼有完美演出。

宜蘭高中林庭加受訪表示，本次還獲得在《秋OUT音樂節》表演的機會，很興奮開心，希望無論是政府或是民間單位，能多舉辦相關活動讓學生圓夢。

政大黑音成員陳穎柏表示，音樂靈感來自創作的交流，沒交流音樂較難激發創新，學生缺乏表演機會，要靠自己爭取，但難找平台，盼更多單位能協助學生媒合表演機會，讓學生們有表演舞台。

台北自來水事業處今年首次舉辦「源源不絕！二○二四嘻研CYPHER大賞」，四十六組參賽團隊原創歌曲，歷經網路點閱初賽與現場演出決賽，共二十組社團脫穎而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法