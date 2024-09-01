3音樂節要來了 北市公館假日紓壓天堂

台北公館九月起假日音樂不打烊，《潮臺北》、《開源祭》、《秋OUT音樂節》陸續登場。 （自來水事業處提供）

2024/09/01 05:30

潮臺北、開源祭、秋OUT音樂節陸續登場 來看林強、蛋堡等演出

〔記者楊心慧／台北報導〕暑假結束，從中小學到各大專院校陸續開學，九月起，台北公館主打假日音樂不打烊，《潮臺北》、《開源祭》、《秋OUT音樂節》陸續登場，金曲最佳單曲製作人「林強」、金曲嘻哈歌王「蛋堡」和「Leo王」，都只在公館水岸廣場演出，為繁忙都市生活，提供輕鬆可及的音樂文化饗宴。

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9月8日 2組後搖滾樂團同台合作

台北自來水事業處表示，為響應台北市政府首度舉辦的《潮臺北TRENDY TAIPEI︱Music X Innovation》展演活動，九月八日於市定古蹟渾水抽水站︱PIPE Live Music音樂展演空間，邀請香港《話梅鹿》與台灣《阿飛西雅》兩組後搖滾樂團同台演出，用音樂關注社會與文化現象。

9月14日 林強攜手義大利藝術家表演

首度舉辦的《開源祭》，則是由非營利組織開放文化基金會主辦，致力推動台灣數位及網路環境更加透明開放，九月十四日將於公館水岸廣場邀請多位知名音樂人及科技領域專家共同參與，知名藝人「林強」將攜手義大利藝術家「Luca Bonaccorsi」，首次表演其基於「開放」與「分享」兩大核心理念所創作的全新專輯，展現音樂及視覺藝術的創新融合。當天除音樂影像演出，還有跨界科技對談、開源運動在台灣特展，開源福利社與逗號市集等活動。

9月28、29日 秋OUT音樂節擴大登場

《秋OUT音樂節》將於九月廿八日、廿九日首度擴大登場，六大三小共九座舞台，一百組國內外藝人共襄盛舉，知名嘻哈歌手「蛋堡」，曾獲二○二一年金曲獎最佳華語男歌手與最佳華語專輯，今年首登音樂祭舞台就在秋OUT，還有第一位榮獲金曲歌王的嘻哈歌手「Leo王」，二○一八年登上首屆《秋OUT音樂節》舞台，隔年即獲大獎，今年重返秋OUT舞台將與「幻術大仙」創作全新組合演出。

「Leo王」等百組國內外藝人參加

另有國際藝人包括來自日本暌違五年來台的《思い出野郎Aチーム》、《Amaiwana》、《Your song is good》、被譽為日本嘻哈先鋒之一的《DJ Krush》，以及泰國樂團《Alec Orachi》、韓國樂團《Yangbans》，香港樂團《我地希望》、《小本生燈》。

《秋OUT音樂節》今年加開兩座夜間舞台，《秋菊》夜間場將由知名動漫音樂團體「宅邦戰隊」從深夜唱跳至凌晨，首次開放的《秋夜》舞台，將由台灣與日本知名DJ們一齊聯手，帶來令人無法停止舞動的音樂。

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