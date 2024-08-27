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台北即時交通影像「卡頓」未改善 議員：行政怠惰

交控中心數個攝影機影像有時還斷線。（擷取自即時影像監視器）

交控中心數個攝影機影像有時還斷線。（擷取自即時影像監視器）

2024/08/27 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市交通控制中心提供全市重要路口即時影像供民眾查看，但近期發生多次網路異常，部分即時影像無法正常顯示，台北市議員陳怡君批評，既然提供即時影像就應該做好，四月時質詢影像「卡頓」，當時說會檢討提升頻寬租用方案，但事隔四個月卻完全沒有改善，根本是行政怠惰；交控中心主任蔡于婷表示，議員質詢後，已提高路側設備訊號進交控中心的頻寬；但記者實測，發現影像載入仍不穩定。

陳怡君：事隔4月 還不穩定

記者於平日下午使用台北市即時交通資訊網，任意點選十幾個即時影像都沒有畫面，等了好幾秒才顯示「回應時間過長」，每逢下雨更出現影像完全無法載入的問題。反倒是介接交控中心訊號的民間網站看得到畫面，只是顯示時間一樣要等很久，影像也都卡卡的，直播狀況極不穩定。

蔡于婷表示，交控中心內部影像傳輸正常，民眾看到的即時影像是各CCTV（閉路電視）回傳交控中心後，再由200M對外多機型網路傳輸，若多人同時使用，確實可能造成影像不順，但交控中心沒有統計多少流量會造成「卡頓」。交控中心則說，目前並未接獲民眾反映影像有問題或要求增加頻寬，若有需要，會隨時檢討改善。

陳怡君表示，她有空就會到即時交通資訊網查看，有的影像出不來、有的沒拍到完整道路狀況。她批，交控中心不能因為沒人在1999投訴，就說沒有問題而置之不理，事實上常有民眾跟計程車司機向她反映影像卡頓，她也在議會質詢了，但交控中心就是不改善。

午後大雷雨 市府：也是肇因之一

蔡于婷說，議員四月質詢後，已提高路側設備訊號進交控中心的頻寬，進交控中心的畫面更順，對外應該也會更穩定。她補充說明，交通管制工程處的CCTV主要用於觀測車流狀況，例如是否有壅塞、事故、施工等，所以影像畫素不需太高，多為二百萬畫素，交控中心目前共有約三六○幾支CCTV，其中三分之二採無線通訊、三分之一採有線傳輸，夏季午後常下大雷雨，是造成通訊不穩定的可能因素。

行動防災APP推播通知，交控中心網路異常，部份即時影像無法正常顯示。（擷取自行動防災APP）

行動防災APP推播通知，交控中心網路異常，部份即時影像無法正常顯示。（擷取自行動防災APP）

交控中心數個攝影機影像都在維護中。（擷取自即時影像監視器）

交控中心數個攝影機影像都在維護中。（擷取自即時影像監視器）

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