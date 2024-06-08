內湖2基地招商 市府要求提交通評估報告

台北市政府昨舉行內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，兩基地開發預計可帶來三五○○個工作機會。（記者方賓照攝）

2024/06/08 05:30

潭美段地上權案簽約 將帶來8千億產值 3500個工作機會 恐衝擊交通

〔記者甘孟霖、林承鴻／台北報導〕台北市政府昨舉行內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，兩基地開發預計可帶來三五○○個工作機會，但對內湖交通恐又是一大衝擊。對此，台北市長蔣萬安表示，市府一定會要求投資方提送交通影響評估報告，並進行詳盡的審查，將對交通的影響降到最低。交通局表示，除評估報告外，現行還有「內科交通綠運輸結合ESG（環境社會與公司治理）推廣計畫」，去年輔導六十一間企業，內容包含計算員工交通碳排、實施彈性工時或補助單車通勤等。

提送人車流 分流上下班等

蔣萬安表示，緯創今年與旗下緯穎科技分別取得內湖區潭美段設定地上權案，未來串聯兩基地開發，引入AI、科技相關產業，更可深化內湖的產業群聚效益，預計開發後於二○三○年為北市創造三五○○個工作機會、八千億產值；此外，市府也積極爭取包括輝達、AMD等國內外科技大廠進駐台北，讓「未來之都」願景更進一步。

投資方須將影響降到最低

針對交通隱憂，蔣萬安強調，市府一定會要求投資方提送交通影響評估報告，並進行詳盡審查，包括未來人流、車流對地方交通帶來的衝擊，以及企業將採行的管理措施如分流上下班等，這些都要經過嚴格審查並通過，力求將大內科園區交通衝擊影響降到最低。他也舉先前台塑大樓進駐內科為例，當時也引發擔憂，但市府積極溝通協調，將周邊交通衝擊降到最低，目前還是很順暢。

交通局表示，將請緯創及緯穎於交通影響評估報告就基地開發後引進人流、車流，研擬減緩交通衝擊改善措施，如要求進駐企業ESG報告納入計算員工通勤碳排量、實施彈性上班或居家上班制度、鼓勵員工通勤共乘、闢駛員工接駁車，以降低員工自行開車比例，鼓勵搭乘大眾運輸工具。

內科綠運輸結合企業ESG

此外，去年「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」成功輔導六十一間企業，其中ESG計算員工通勤碳排或交通減碳策略有十一間，實施彈性、居家或異地上班有四十五間、提供員工通勤接駁有五間、補助TPASS或單車通勤有二間、捐贈YouBike站點有二間，更有四間企業執行雙方案。綠運輸計畫透過與企業合作響應創新方法，讓企業主動改善員工通勤對交通以及環境的衝擊，今年度將擴大計畫範圍至內湖區企業，預計七月開始實施。

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