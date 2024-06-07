世界南音交流 北市2樂團遭冠「中國台灣」

華聲南樂團及閩南樂府弦管研究會赴世界南音聯誼會國際南音大匯演。 （擷取自華聲南樂團臉書）

2024/06/07 05:30

應邀赴馬國匯演 到現場被主辦單位改名 民眾質疑被矮化

〔記者江采蓁／台北報導〕馬來西亞福建聯合會主辦的第四屆世界南音聯誼會國際南音大匯演日前落幕，台北市計有閩南樂府弦管研究會及台北市華聲南樂團參加，有民眾投訴本報，在活動照片中發現樂團名稱竟冠上「中國台灣」，質疑名為交流實則被矮化。對此，閩南樂府弦管研究會表示，應邀時並不知情，到現場才發現被主辦單位改名。

閩南樂府：事先不知情

第四屆世界南音聯誼會國際南音大匯演由馬來西亞福建聯合會主辦，有來自中國、廈門、香港、台灣、菲律賓、印尼、新加坡及馬來西亞共二十九支隊伍參加，台北市閩南樂府弦管研究會及台北市華聲南樂團皆出席，但有眼尖民眾發現樂團發布的照片中，台灣樂團被主辦單位冠以「中國台灣台北市華聲南樂團」、「中國台灣台北市閩南樂府弦管研究會」，不滿質疑活動名為交流實則遭矮化。

華聲南樂團也受邀

對此，台北市閩南樂府弦管研究會表示，應邀參與時單位名稱並無「中國」，到現場唱名時才發現被冠上「中國台灣」多了兩個字，大會正在進行中也沒辦法多說什麼。

台北市閩南樂府弦管研究會為台灣目前較活躍的南管館閣之一，曾於一九九三年獲得教育部民族藝術薪傳獎南管團體獎；台北市華聲南樂團則是由已故名音樂家吳昆仁與江月雲於一九八五年成立，以保存典型廈門派的藝術形態為特色。

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