北市公車車窗擊破點標示不清 改善完成

台北市公共運輸處統一規範公車安全窗之擊破點，應標示於安全窗玻璃4個角落10公分見方範圍內。（台北市公共運輸處提供）

2024/06/02 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕日前有民眾向議員反映台北市公車車窗擊破點標示不夠精確，導致不易敲破車窗，可能影響意外發生時的逃命時間。台北市公共運輸處現統一規範公車安全窗之擊破點，應標示於安全窗玻璃四個角落十公分見方範圍內，並要求各公車業者清查全市三四○○餘輛公車，經查後原有五十九輛未符合規範者，均已全面改善。

公運處說明，依據道路交通安全規則相關規定，公車車窗擊破器應至少有三具，且放置位置應使乘客容易取用，但目前法規尚無規範安全窗之擊破點位置，一般建議為玻璃四個角落。公運處於五月二日邀集消防局、台北市玻璃商業同業公會及公車業者，共同研議公車安全窗最適當擊破點位置。

玻璃公會表示，公車安全窗均為單層之安全玻璃，使用車窗擊破器敲擊任一處均可破碎，惟敲擊玻璃四個角落較其他處更容易使其破碎，可爭取更多乘客逃生時間。公運處參採專業意見，統一規範台北市公車安全窗之擊破點，應標示於安全窗玻璃四個角落十公分見方範圍內。

公運處補充，搭乘公車遇有災害必須緊急逃生時，車體中後段設有「安全門」，將防止誤開啟裝置打開後，轉動門把即可推開安全門；車頂設有「車頂逃生口」，如遇車輛翻覆，轉動把手並將兩端向外推開即可逃生；「活動式安全窗」則可直接推或拉開，如無法正常開啟，亦可使用車窗擊破器敲擊活動式安全窗之四個角落，以爭取逃生時間。

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