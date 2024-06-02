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北市推「友善籃框」 美獨臂籃球員來響應

美國獨臂籃球員Kevin Atlas（右四）率領NCAA球員與松山高中進行友誼賽。 （記者林承鴻攝）

美國獨臂籃球員Kevin Atlas（右四）率領NCAA球員與松山高中進行友誼賽。 （記者林承鴻攝）

2024/06/02 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕身心障礙者在籃球場上常遭到排擠甚至欺負，為推動運動平權，民間發起「友善籃框」行動計劃。台北市長蔣萬安表示將推動在全市各大籃球場每六個籃框中，劃設一個為「友善籃框」，禮讓身障及弱勢族群優先使用。目前台北市沒有任何「友善籃框」，體育局表示，全市有一三八面全場及半場籃球場地，目前盤點十一處可劃設「友善籃框」。

11處場地將劃設 禮讓身障及弱勢族群

蔣萬安昨前往台北體育館出席「友善籃框」啟動派對，基隆市長謝國樑、體育署全民運動組長呂宏進也應邀出席。美國獨臂籃球員Kevin Atlas擔任「友善籃框」全球親善大使，率領NCAA球員與松山高中籃球隊進行友誼賽，他說他第四次來台灣，特別感謝啟發「友善籃框」計劃的昇安媽媽和愛打籃球的昇安，讓每個人都有在球場上打球的空間。

友善籃框貼標誌 跟一般規格相同

蔣萬安表示，台北市是一個多元包容的城市，一直協助並鼓勵身障朋友走出來參與各項活動，希望藉由「友善籃框」推廣籃球，讓無論是身障朋友或年輕學子都能盡情享受籃球運動的樂趣。

「友善籃框」計劃總顧問陳琪表示，「友善籃框」跟一般籃框規格高度相同，只要貼上標誌的就是友善籃框，希望跟博愛座的概念一樣。

昇安媽媽說，昇安因為心智障礙，在外面球場上打球容易被排擠，甚至被欺負，所以才會萌生「友善籃框」想法，提供這些身心障礙的孩子優先打球的機會。

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