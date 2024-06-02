國際交流、提案平台 北市青年局掛牌

2024/06/02 05:30

議員質疑與產發、勞動局疊床架屋 市府至今未說明清楚

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市政府青年局昨正式掛牌上線，新任局長殷瑋表示，已與美國哈佛大學協議，將有兩位美籍華裔生到青年局實習，並藉此行銷宣傳到國外，也將研議國內年輕人至國外實習的相關計畫，還會建構公民參與平台，未來青年可將其創新政策透過平台直接提案；不過青年局與其他局處業務疊床架屋，如台北市產業發展局有青年創業相關業務、台北市勞動局則是就業相關，至今仍遭質疑未說明清楚。

2哈佛生到青年局實習 並行銷宣傳

蔣萬安昨強調，成立青年局不只是競選時的政見，更是他對於所有台北市年輕人的承諾，盼能投入更多資源，培養台灣未來廿、卅甚至五○年的優秀人才，成立青年局，就是要為在台北市所有年輕人拉一把、打個氣、助圓夢，這就是希望未來青年局能發揮的功能。

服務15到45歲族群 初期經費2.6億

青年局規劃在青少年發展暨家庭教育中心的基礎上，編制五○人，設綜合規劃科、國際發展科、職涯資源科及秘書室，並承接原來青年事務委員會業務，一站式服務十五歲到四十五歲族群，市府預估初期經費約需二．六億元；青年局成立後，將是全國第一個成立國際發展科的青年局。

局長殷瑋提國際視野等3核心面向

殷瑋提出「國際視野」、「青年就業」、「公民參與」的三大核心面向，他坦言市長蔣萬安注重青年國際交流，因此將邀請海內外大學生實習交流，目前已和美國哈佛大學協議，將有兩位美籍華裔生到青年局實習，此計畫規劃一年多，做了不少前置作業，也盼實習生能協助宣傳，屆時將拍攝影片談實習生在台的感想，未來還會找更多國外大學合作。

陳宥丞憂心與相關局處產生矛盾

但民眾黨議員陳宥丞質疑青年局成立後與原先執行相關青年業務局處要如何磨合、交接，至今也未說明清楚，未來可能產生更多矛盾。對此，殷瑋回應，青年局是提供業務整合、資源整合的專門窗口，無論是創業、就業都可諮詢，打破本位主義，並與產發局、勞動局確實做好分工，青年局負責職涯探索、實習、培力，清楚界定，避免疊床架屋的問題。

另外，殷瑋說，還會推動公民參與，將建構一個平台，讓年輕人能夠表達想法、發揮創意，提供市府參考；殷瑋強調，青年局的最終目標是讓年輕人能夠在台北市找到實現夢想的舞台，希望提供年輕人更多無限的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法