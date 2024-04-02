為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市》強風吹倒基泰大直圍籬 議員批漠視工安

3月30日午後的強風暴雨，造成基泰大直受損拆除基地上的圍籬倒成一片，鋼筋也斷落。（台北市議員陳怡君提供）

3月30日午後的強風暴雨，造成基泰大直受損拆除基地上的圍籬倒成一片，鋼筋也斷落。（台北市議員陳怡君提供）

2024/04/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕三月卅一日下午強風暴雨，台北市災害防救辦公室共收到卅八件災情通報，中山區因基泰施工損鄰而拆除的基地，四周圍籬倒成一片，連固定的鋼條也斷了好幾根，台北市建築管理工程處表示，獲報當下已請基泰處理，預計昨早恢復，卻被台北市議員陳怡君抓包說謊，直至下午都未見有人處理，怒斥「是把受損戶當愚人嗎？」建管處表示，因工班調度下午才進場，傍晚已經完成。

建管處︰昨傍晚已經修復

陳怡君說，基泰施工損鄰的五棟公寓已拆除半年餘，周邊住戶每天生活在不安恐懼中。市府就連固定圍籬的鋼條也斷了好幾根，如同豆腐渣工程一般。

陳怡君質疑，重大工安意外沒有讓基泰得到教訓，建管處說基泰沒有動工，但三月卅日就有工程車載運大量的鋼筋進已拆除的基地，隔日的強風暴雨，直接讓圍籬倒一片，建管處說當下已要求基泰將倒塌的圍籬用沙包固定避免亂飛，基地周圍也用警示帶區隔，並於昨早僱工恢復，但她下午到現場，工地依然沒有修復，質疑基泰、建管處說謊，怒斥還要縱容基泰多久？「是把受損戶當愚人嗎？」

建管處表示，因工班調度問題，基泰已安排工班於昨天下午進場處理，並在傍晚完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播