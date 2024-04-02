北市》強風吹倒基泰大直圍籬 議員批漠視工安

3月30日午後的強風暴雨，造成基泰大直受損拆除基地上的圍籬倒成一片，鋼筋也斷落。（台北市議員陳怡君提供）

2024/04/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕三月卅一日下午強風暴雨，台北市災害防救辦公室共收到卅八件災情通報，中山區因基泰施工損鄰而拆除的基地，四周圍籬倒成一片，連固定的鋼條也斷了好幾根，台北市建築管理工程處表示，獲報當下已請基泰處理，預計昨早恢復，卻被台北市議員陳怡君抓包說謊，直至下午都未見有人處理，怒斥「是把受損戶當愚人嗎？」建管處表示，因工班調度下午才進場，傍晚已經完成。

建管處︰昨傍晚已經修復

陳怡君說，基泰施工損鄰的五棟公寓已拆除半年餘，周邊住戶每天生活在不安恐懼中。市府就連固定圍籬的鋼條也斷了好幾根，如同豆腐渣工程一般。

陳怡君質疑，重大工安意外沒有讓基泰得到教訓，建管處說基泰沒有動工，但三月卅日就有工程車載運大量的鋼筋進已拆除的基地，隔日的強風暴雨，直接讓圍籬倒一片，建管處說當下已要求基泰將倒塌的圍籬用沙包固定避免亂飛，基地周圍也用警示帶區隔，並於昨早僱工恢復，但她下午到現場，工地依然沒有修復，質疑基泰、建管處說謊，怒斥還要縱容基泰多久？「是把受損戶當愚人嗎？」

建管處表示，因工班調度問題，基泰已安排工班於昨天下午進場處理，並在傍晚完成。

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