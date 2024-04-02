北市稽查美食街 揪33業者衛環缺失

2024/04/02 05:30

已查核4家 預計1個月內清查完全市37家百貨公司

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室信義A13」疑似食物中毒案延燒，台北市政府三月卅日起全面清查台北市百貨公司美食街，預計一個月內查完北市卅七家百貨公司；後續將鎖定各大品牌賣場。衛生局截至昨天已稽查誠品南西店、新光三越台北站前店、微風南京店、遠東SOGO天母店四家百貨共卅七家進駐美食業者，其中卅三家有衛生環境缺失，已要求改善。

1業者未投保產品責任險

衛生局表示，三月卅日查核誠品南西店、新光三越台北站前店二家百貨美食街共卅九家美食業者，其中十六家有環境衛生缺失，包括快速爐及煎台、抽油煙機、砧板、牆面、層架、冰箱等環境不潔、冰箱食材未覆蓋及未分區放置物品避免交叉污染等缺失。另有一家業者未投保產品責任險。

部分食材來源單據不齊全

衛生局表示，三月卅一日查核微風南京店、遠東SOGO天母店美食街共卅七家業者，發現十七家業者有環境衛生不潔，包括冰箱、出風口、烹調檯面、爐檯、飯鍋及地面等，以及冰箱內食材未覆蓋、冷凍溫度不足、病媒出沒等缺失，衛生局已開立限期改善通知單，若複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第八條及第四十四條開罰六萬至二億元罰鍰。

稽查也發現部分店家食材來源單據內容不齊全、食品登錄平台資料未更新（包括個資保護、合作外送平台）、未辦理食品業者登錄、未出示工作人員體檢報告等缺失要求補正。衛生局也查獲一家業者有三件逾期調味品，將依違反食安法開罰六萬至二億元罰鍰。

衛生局提醒，民眾若發生疑似食品中毒事件應儘速並集中至醫院就醫，以利醫師評估是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可撥打台北市民當家熱線一九九九轉七○八九。

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