北市懷恩隧道上方綠地 將修繕串聯仙跡岩

懷恩隧道正上方取得1.3公頃未開闢的山坡綠地，擬檢修現有步道、山徑，未來可與仙跡岩步道串聯成登山路網。（台北市公園處提供）

2024/04/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府以容積代金在辛亥路五段懷恩隧道正上方，取得一．三公頃未開闢的山坡綠地，工務局公園路燈工程管理處舉辦工作坊與居民、專家學者討論，計畫修葺現有步道、土徑，未來與仙跡岩步道串聯成登山路網；民眾也反映希望步道不要過度開發，以舒適好走的土徑為宜，適當的加裝欄杆，更有利於年長者健走。

公園處長藍舒凢表示，文山區有文山森林公園、辛亥生態公園等多座都會公園，市府再以容積代金取得辛亥路五段懷恩隧道正上方約一．三公頃未開闢的山坡綠地「文景二八號綠地」，基地現址生態資源豐富，且擁有線性路徑─麥田支線，可直接與仙跡岩步道主線串聯，形成一個完善的登山路網。

藍舒凢指出，仙跡岩步道的主要登山客多以景美捷運站旁景興路的西側登山入口為起點，未來「文景二八號綠地」開闢完成後，將進一步優化捷運萬芳醫院站至仙跡岩步道群的路徑規劃，提升東側登山客的便利性。

公園處園藝科科長郭蘭香表示，基地內有許多坡度達到六級，四周緊鄰自然山林，不宜進行大規模的開發擾動，民眾也傾向以低擾度開發為宜，以自然好走的土徑適當加裝欄杆，讓附近社區民眾、長者，多一處步道休憩環境。

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