北捷「寵物友善列車」 貓犬不關籠樂交友

台北捷運昨天推出「寵物友善列車」，讓有牽引繩及戴胸背帶的貓、犬不關籠的在車廂裡面自由探索。（記者何玉華攝）

2024/04/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運昨天下午一點到五點在淡水信義線推出「寵物友善列車」，讓有牽引繩及戴胸背帶的貓、犬不關籠的在車廂裡面自由探索，最後統計約有兩百七十隻狗兒、卅隻貓咪參與；抱著狗搭捷運的鄭小姐說，就像在寵物公園跟其他飼主的狗狗互動一樣，感覺狗兒很開心；帶著兩歲小孩意外搭上寵物專車的簡先生說，只要飼主做好管理、清潔，樂見寵物不關籠搭車。

一日限定 300隻毛小孩參與

台北捷運公司副處長劉士莒說，平常寵物搭捷運須收在寵物籠內，昨天一日限定活動，寵物只要有繫胸背帶跟引繩，就可以不關籠的在車廂裡活動；出席活動台北市副市長林奕華表示，有可愛的寵物相伴，感覺搭車的時間一下子就過了，對於未來是否常態性辦理，因牽涉到捷運加班列車的調度，也要考量其他民眾的接受度，暫時尚未有進一步的規劃，必須很審慎的評估。

鄭小姐說，寵物可以放出來走來走去，也能跟其他的狗互動，感覺像在寵物公園一般；簡先生夫妻帶著兩歲幼兒意外搭上寵物專車，簡先生說，只要主人有管理，維護清潔，可以接受寵物不關籠搭車，而且有不同車廂，不喜歡跟貓犬在一起的人，可以有其他選擇。

台北捷運一日限定寵物友善列車，毛小孩在車上自由散步交朋友。（記者何玉華攝）

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