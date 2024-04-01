重大工安事件 北市9個月爆8起

2024/04/01 05:30

〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕台北市士林區福港街一處工地日前拆除預售屋銷售中心時，怪手施工導致二樓地板、鋼骨坍塌，壓死下方駕駛小山貓的越南籍潘姓工人，台北市議員許淑華檢視過去九個月內，北市累計至少發生八起媒體關注的重大工安事件，平均一．五個月一起，卻未見市府提出通盤檢討方案，她要求市府應提出「台北建築重大工安事件的因應對策報告」。

市府︰強化地下層檢查

台北市政府副發言人郭音蘭表示，市府針對施工管理有十大精進措施，包含委外勘驗隨機抽查、停工案件公告上網、深開挖舉辦施工說明會、開挖工地全面檢查等作為，尤其強化地下層勘驗檢查，建管處去年十一月已要求建築工程增加地下室開挖及連續壁必須申報的勘驗項目及勘驗檢查時間，以落實承、監造人檢查簽證責任。

郭音蘭表示，士林的事故是廠商施工不慎釀成意外，現場並無地基下陷情形，周邊地質穩定，未因意外造成影響，市府為求審慎，在意外發生後已迅速聯繫技師公會協助進行工地結構安全評估。

議員︰應提因應對策報告

許淑華表示，過去九個月內受到媒體關注報導的工安事件至少八起，市府應提出「台北建築重大工安事件的因應對策報告」，包括針對都更建案的舊地下結構破壞與補強設計施工、地下結構資訊等加強納管處理，建築工地、都更建案應納入外部審查等。

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