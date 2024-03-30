毒物專家顏宗海︰不太可能人為下毒

2024/03/30 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案，衛福部廿八日晚證實，從首例死者身上的血液檢體驗到「米酵菌酸」；毒物專家、醫師顏宗海表示，這是台灣醫療史上首次發生米酵菌酸引起的食物中毒，一般都會在發酵的米製品、椰子製品產生，米酵菌酸耐高溫，且沒味道、無顏色，民眾從外觀也難以分辨，通常都在廿二至卅三度的溫暖溫度生成，他也說醫學上不大可能是人為下毒，呼籲民眾要正確保存食物，生食類要盡快吃完或冷藏。

米酵菌酸耐高溫 無色無味

台北市長蔣萬安昨邀請顏宗海出席案情說明記者會，顏宗海表示，米酵菌酸引起的食物中毒，過去都在國外發生，包含印尼、中國等，不過從醫療資料、研究查詢可知，一旦有米酵菌酸的食物中毒就會很嚴重，可能造成短時間多人死亡。

顏宗海表示，若食物污染米酵菌酸，民眾不曉得吃進體內，就會攻擊細胞內的粒線體，粒線體提供身體能量來源，米酵菌酸的特性會影響到粒線體的功能，所以症狀不單單是急性腸胃炎、噁心、嘔吐、拉肚子、發燒，還伴隨器官衰竭，如肝衰竭、腎衰竭、休克，食物中毒的速度來得很快，器官衰竭往往在一天內發生。

顏宗海說，米酵菌酸在臨床上沒有有效的解毒劑，所以目前在醫院，只能用支持性療法，也就是說若民眾是呼吸衰竭，就插管給予呼吸器，腎衰竭安排血液透析等。

媒體詢問，是否有可能是人為下毒，顏宗海回應，從醫學角度來看，不大可能，米酵菌酸是發酵米製品和椰子製品，在某些環境下微生物污染才會產生毒素，不大可能用這種方式蓄意下毒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法