北市衛生局稽查遠百美食街 業者嘆業績砍半

台北市衛生局前往信義A13地下美食街進行現場稽查。（記者田裕華攝）

2024/03/30 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕北市信義區遠百A十三「寶林茶室」食物中毒案造成兩人身亡，台北市衛生局、法務局消保官昨下午一點半前往A十三地下三樓美食街稽查。衛生局副局長、食安官李碧慧表示，昨日稽查美食街除寶林以外的十九間店家，針對食材保存、製作流程、環境、設備、相關進貨單據能否溯源等全面稽查。現場業者則指出，事件發生後美食街業績大約掉了一半。

李碧慧表示，目前寶林茶室已停業，現場食材都已被帶走檢驗，但因其位於美食街，民眾對於周邊店家會有所擔心，因此來加強稽查並將結果透明公開，民眾會比較安心。

她也提到，過去針對米食類製品都有例行性稽查，過去有問題通常是驗出防腐劑、病原微生物等等。至於寶林使用的醬料，目前針對旗下其他企業，只要有用到醬料的部分，都再去做專案稽查，目前寶林茶室當中已無任何醬料、食材。

寶林所在的大食代美食廣場王姓協理受訪表示，受此次事件影響，美食廣場業績掉了一半，業者都很苦，對此次事件該公司非常遺憾，未來也會更加強監督館內餐飲品質與食安。

記者觀察昨日下午A十三逛街人潮不多，美食街現場更是只有零星人數用餐，現場餐飲業者受訪表示，事件發生後對生意嚴重衝擊，客人比以往少了一半以上，且不只衝擊美食街，而是整個A十三的人流都減少；他還是希望整起事件能趕緊落幕，讓店家能維持生計。

民眾邱先生表示，原先大約每週會來美食街用餐一次，但事件發生後，在外用餐都感覺有點怕怕的，近期還是覺得在家裡吃飯比較安心；民眾林小姐說，不會排斥到美食街用餐，但近期對於粿條、河粉類食品會先避開。

台北市衛生局針對寶林案，食安官前往信義A十三美食街進行現場稽查。 （記者田裕華攝）

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