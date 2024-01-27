龍易脫單、福運龍來 北市議員春聯玩創意

民進黨議員許淑華的春聯上除了有一隻氣勢磅礡的龍外，還附上自己比愛心的照片。（許淑華提供）

2024/01/27 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕龍年春聯好兆頭，加上政治人物發揮巧思，台北市議員黃瀞瑩「龍易脫單」、「龍易發財」，受到單身民眾瘋搶；議員耿葳是親筆作畫分送，議長戴錫欽也與中華民國書學會攜手舉辦「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」甲辰迎新春聯揮毫暨免費贈送，而台北市長蔣萬安的「福運龍來」春聯，即日起在市政大樓、各區公所可索取。

黃瀞瑩說，辦公室同仁集思廣益創新發想，還印超大張，貼在家門口希望有助脫單，不少年輕男生主動到服務處索取；耿葳的春聯都是自己設計自己畫，她說，龍是最難畫的生肖，希望親自將滿滿的誠意、祝福送給大家，還有選民打趣說要集滿十二生肖。

柳采葳與許家蓓不約而同都是「好運龍來」，許淑華維持傳統的「新年快樂」、「財源滾滾來」字樣，加上一隻氣勢磅礡的龍跟她自己比愛心的照片。戴錫欽昨為了出席與中華民國書學會合作舉辦的「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」活動，還提前請老師指導練字「臨時抱佛腳」。

市府今年贈送的春聯是「福運龍來」，蔣萬安表示，透過正氣、福氣的設計概念，傳達龍年好運攏來的想法，藉由舉辦迎新年新春揮毫活動，也能將書法這樣的藝術文化傳承下去。

議員黃瀞瑩推出「龍易脫單」、「龍易發財」的春聯。 （取自黃瀞瑩臉書）

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