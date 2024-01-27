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15分鐘生活圈 北捷劍南路站大樓簽約

捷運劍南路站多目標大樓工程，昨在台北市長蔣萬安（中）見證下舉行工程簽約儀式。（記者劉信德攝）

捷運劍南路站多目標大樓工程，昨在台北市長蔣萬安（中）見證下舉行工程簽約儀式。（記者劉信德攝）

2024/01/27 05:30

多目標功能 民眾透過步行、騎乘 滿足食衣住行育樂需求

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運文湖線劍南路站多目標大樓新建工程，昨舉行工程簽約典禮，台北市長蔣萬安致詞表示，二○二九年完工後將成為大直新地標，可預見能為區域帶來繁榮；同時與市府打造「十五分鐘」生活圈的目標一致，讓民眾透過步行、騎乘在十五分鐘以內，就能滿足食衣住行育樂各方面的需求。

蔣萬安表示，去年七、八月到新加坡、韓國首爾等國際一流城市參訪，這些城市規劃與發展都是朝向TOD（大眾運輸導向都市發展）概念，劍南路站多目標大樓與日前他見證簽約的劍潭站、興建中的士林站，也都朝這方向發展。未來，劍南路站多目標大樓不只有商辦，也結合多項服務設施，包含教保中心、區民活動中心等，將會是大直地區很重要的新地標，帶動區域的發展。

結合商辦、景觀餐廳、教保中心

蔣萬安也提到，北市府希望打造十五分鐘城市生活圈，劍南路站多目標大樓未來完工之後，將讓周邊的民眾透過步行、騎乘，在十五分鐘內就可以滿足食衣住行育樂的多方面需求。

北側連結未來捷運環狀線Y29站

北捷公司指出，劍南路站大樓結合多元服務設施，透過捷運便利優勢，可望帶動整體區域發展，大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力。

大直新地標 預計2029年完工

北捷公司董事長趙紹廉表示，大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下兩層、地上廿二層複合式大樓，總樓地板面積達一萬三千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計二○二九年完工，將是繼士林站、劍潭站兩棟多目標大樓後，拓展物業開發的第三個品牌。

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