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首頁　>　臺北市

北市人口重回250萬 港湖議員有望增1席

2024/01/26 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市人口曾跌破二五○萬，導致減少一位副市長，而士林北投、松山信義區各減少一席議員，如今台北市人口重回二五○萬，不僅新增加一名副市長，就連議員數也有望增加，台北市民政局局長陳永德昨推估，按照人口成長速度來看，內湖南港區議員有望增加一席議員。

人口比例推算 內湖、南港、文山增長快

台北市人口今年重回二五○萬，依《地方制度法》、《地方立法機關組織準則》，台北市將新增一名副市長、一名副秘書長，議員數也有望增加。陳永德推估，按照人口成長速度來看，內湖南港區議員席次有望增加，但實情有待中選會認定。社會局長姚淑文補充，以人口年輕化比例推算，內湖、南港、文山區增長速度快。

目前內湖南港區選舉人口共卅一萬八千○八五人，應選九席議員，未來有望增加一席；過去因人數減少，本屆士北、松信議員各減一席，士林北投區應選十二席議員，松山信義區應選九席議員。

台北市今年人口數為二五一萬，其中自然增加數少四三三○人、國內縣市遷出二萬一千○十七人、但國際淨遷徙增加五萬六千五五二人，總共增加三萬一千二○五人。民政局說明，疫情期間被除籍市民有八成七回國恢復戶籍。另外今年台北市出生人數轉為正成長（增加一四九九人），人口流往外縣市情形減緩，也是原因之一。

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