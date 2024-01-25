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台北聯醫寒假兒童免費塗氟 週六加場次

2024/01/25 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕齲齒（蛀牙）是兒童罹患率最高的口腔疾病，若在牙齒表面局部塗氟可有效預防蛀牙。台北市立聯合醫院口腔醫學部，即日起至二月二日，週一至週五提供六至十二歲學齡兒童免費塗氟；本週六上午在和平、婦幼以及仁愛院區將加開場次提供免費塗氟。

據衛生福利部調查顯示，二至三歲小朋友蛀牙率約三十一％，到了六歲蛀牙率增加到七十九％，患有身心障礙或發展遲緩的小朋友因不懂刷牙技巧，蛀牙率更可高達約九十五％。兒童在寒暑假期間容易接觸較多甜食，若未做好口腔照護，則恐更容易罹患蛀牙。

北市聯醫口腔醫學部主任李雅玲表示，蛀牙的成因主要可分為牙齒、細菌、食物和時間等四大因素。塗氟可以增加牙齒對酸的抵抗力，可抑制細菌生長和新陳代謝，減少發生蛀牙機會。氟化物施用方式包括飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏等。

聯醫各院區（和平婦幼、中興、陽明、忠孝、仁愛）即日起至二月二日，週一至週五上午九點至十一點三十分、下午一點三十分至四點提供兒童免費塗氟；一月二十七日週六上午和平、婦幼以及仁愛院區也加開場次提供免費塗氟。活動限設籍台北市兒童，塗氟需攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷掛號。

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