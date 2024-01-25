北市府徵才 月薪最高5.7萬

北市府就業甄選提供185位職缺，昨天上午10時起開放網路報名。圖為往年徵才狀況。 （資料照，北市勞動局提供）

2024/01/25 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市政府大徵才！台北市就業服務處釋出一八五位新職缺，月薪最低三萬起跳，最高五萬七千元。昨天（廿四）上午十時開放網路報名，至一月卅日下午五時為止。想加入台北市政府要把握機會。

台北市勞動局局長高寶華表示，北市府就業甄選提供一八五位職缺，多達七十八職缺月薪四萬以上，其中衛生局約聘執行秘書起薪高達五萬七，隨著每年考核晉升，月薪可高達七萬；另外衛生局聘用保護性社工督導職缺，起薪亦有四萬九，隨著每年考核晉升，更有機會達到六萬九。

高寶華指出，北市都市發展局、工務局及相關所屬機關職缺薪資介於三萬至四萬八，其中北市都市發展局聘用副工程司及聘用科員起薪高達四萬八，工作內容為辦理社會住宅機電、管理、維修及參訪接待、辦理本市社會住宅招租、配租、公證等委託勞務服務專案履約管理業務，具有相關學歷及工作經驗者不要錯過。

另外幼兒園廚工職缺，本次開出大安國小、大佳國小、南港國小、內湖國小、潭美國小；博愛國小、信義幼兒園共計七個職缺，月薪最高達三萬五，呼籲喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

就服處提醒，就業徵選採網路報名，報名前可先瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項。報名完成後可至會員中心查詢，就服處也會傳送簡訊；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免在截止日當天登入。

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