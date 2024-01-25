北市6大批發市場 除夕照常營業

第一果菜批發市場除夕照常營業。（資料照）

2024/01/25 05:30

初一至初五休市 內湖花市2月5日凌晨零時至除夕中午不打烊

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北第一（萬大）及第二（濱江）果菜市場、環南及家禽批發市場、台北魚市（萬大和濱江）、公有零售市場、台北內湖花市於春節除夕（二月九日）都有營業，初一（二月十日）起至初五（二月十四日）休市，初六（二月十五日）開市；台北內湖花市則於二月五日凌晨零時起至除夕（二月九日）中午十二時，連續五天均廿四小時營業，共一○八小時不打烊。

台北內湖花市表示，為迎接農曆春節，分兩階段延長營業時間，第一階段自二十六日起，延長營業時間至下午三點，第二階段於二月五日起至二月九日（除夕）中午十二點，連續一○八小時不打烊，全天候服務買花群眾。

春節盆栽 推薦蝴蝶蘭、長壽花、盆菊

台北內湖花市推薦春節居家裝飾盆栽，具有幸福、純潔、吉祥意涵的蝴蝶蘭；象徵長壽、生命力的長壽花；具吉祥如意諧音寓意的盆菊；具招財意義的「金錢樹」；還有象徵好運旺旺來的「鳳梨花」台語音同「旺來」，都適合年節居家裝飾。

南門市場年菜採購月 拍照抽好禮

南門市場自即日起至二月九日舉辦「年菜採購月」活動，拍照留言抽好禮，有機會獲得蒸鮮鍋、攪拌棒四件組、保溫便當盒；同時與支付業者合作，消費使用「悠遊付」辦年貨享最高十％滿額優惠，每戶每月上限三百元（七％上限二百元、三％上限一百元），活動至二月九日；使用「街口支付」自一月二十六日至二月十四日，掃碼領年貨百元券。

台北魚市推優惠 滿2千元有轉盤贈禮

台北漁產運銷股份有限公司，旗下「台北魚市」推出年節優惠方案，單筆消費滿二千元即可參加轉盤贈禮活動，消費金額愈高，機會愈多，活動至二月九日止。即日起至一月二十七日，實體門市舉辦限時白鯧促銷活動，一．一至一．二公斤白鯧魚一尾只要一九九九元，八四○至八九○克一尾只要一三八八元。

針對年節菜價，台北農產運銷公司表示，目前蔬菜量價穩定，氣候合宜，各類蔬菜質優價穩。此外，北農電商平台「北農嚴選」推出蔬菜水果禮盒，目前力推梨山雪梨（六粒、八粒裝禮盒）、茂谷柑（三公斤、六公斤禮盒）、產銷履歷蔬菜禮箱（共十二種）、有機菜多多禮箱（六種葉菜各兩包）、有機蔬菜禮箱（四種根莖類、二種蕈類、六種葉菜類）。

台北內湖花市2月5日起連續5天不休息。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法