「愛不囉嗦」禮盒 贈萬華弱勢家庭

2024/01/24 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕歲末年終將至，台北萬華地區卻有百戶弱勢家庭苦於無錢過年，為了幫助家庭過一個溫暖的好年，昨天（廿三日）下午萬華七名在地里長們攜手台灣暘暘社會福利協會發送百盒「愛不囉嗦禮盒」，讓領取物資的居民們感到窩心。

頂碩里里長溫宗霖說，萬華在地七個里有百戶弱勢家庭，很開心今年向唐氏症基金會購買百盒春節禮盒，希望購買禮盒幫助更多努力的唐寶寶們；過年大家都愛吃年糕，義美長期協助萬華區的弱勢家庭，本次加購年味十足的紅豆年粿，幫助弱勢家庭歡慶佳節。

台灣暘暘社會福利協會昨與在地里長共同發送新年禮盒，常務理事陳瑋青說，過年提供多一道年菜，希望桌上菜餚可以更豐盛，感謝有機會向唐氏症基金會採購禮盒，幫助大家過個好年。

萬華居住許多弱勢家庭，雖然有領到政府補助，但苦於收入不夠、無錢生活；台灣暘暘社會福利協會在當地經營食物銀行，幫助弱勢家庭每月省下一千五百元的物資開銷。銘德里里長吳啟源說，雖然每月一千五百元的物資不多，但可以省下洗衣精、沐浴乳等日常開銷，對居民收支有很大幫助。

二○二四年唐氏基金會攜手7-ELEVEN，透過門市零錢捐和OPENPOINT APP捐款，讓民眾投入的善款可以成為傳遞愛心的一份子，也支持基金會打造全台第一座綠能庇護工場。只要到全台門市隨手捐款，就能協助更多的唐寶寶和心智障礙者就業訓練，成為孩子們的「福企貴人」。

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