結合社福 北市忠義國小明年進駐新大樓

忠義國小昨在忠義教育社福園區舉辦上梁典禮。（記者甘孟霖攝）

2024/01/24 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市忠義國小預計今年八月轉型為蒙特梭利實驗學校，待明年二月忠義教育社福園區暨捷運共構大樓完工後，便會遷入新建的綜合大樓。忠義國小校長黃志勇表示，今年將招收兩班共五十位新生，而未來新校舍與社福大樓相連，也會規劃與老人共餐、共學的特色課程。

規劃與老人共餐、共學課程

教育局表示，忠義教育社福園區是全台首例結合學校、社福與捷運的建築工程，將興建地下一層停車場、地上五層綜合教學大樓及地上六層的社福大樓，除了可滿足忠義國小的教學需求，並設置托幼、托老、社區關懷據點等社福設施。

與捷運共構 總經費九．八億

校方昨天舉辦上梁典禮，為社福大樓結構工程安裝最後一根梁。台北市政府副秘書長林哲宏致詞提到，工程總經費約九．八億，二○一八年議會通過後，於二○二○年拆除部分舊校舍、二○二二年動工，期間又碰上武漢肺炎疫情、缺工缺料，一路走來實屬不易。

黃志勇表示，工程預計於今年底完工，明年二月寒假後學生就能進駐新的教學大樓；而目前學校有一一三位學生，今年將有十人畢業，並新招收兩班、共五十位新生，未來以全校十二個班、共三百位學生目標邁進。

他說，未來的實驗教育課程，將會融入老人共學、共餐的概念，讓學生直接進到日照中心、社區據點，與長輩們互動，是學校的特色課程。

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