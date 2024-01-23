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首頁　>　臺北市

《台北》「婚後孕前」補助 先健檢後結婚也行

2024/01/23 05:30

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕晚婚、晚孕已成趨勢，但晚生育可能造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，台北市衛生局優化生育補助方案，未婚者在健康檢查後一年內結婚，也可獲得「婚後孕前補助」，另新增抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢查補助及孕婦「子癇前症」篩檢補助；台北市長蔣萬安表示，全面優化生育友善環境，也提供「暖心待產包」，希望減少懷孕婦女生產前的慌張。

衛生局今年將婚後孕前健康檢查補助擴大，未婚者在檢查日起一年內結婚，備妥相關證明文件，也可向衛生局申請補助費用。蔣萬安表示，晚婚、晚孕可能造成高危險妊娠及新生兒健康問題，希望透過檢查能預防；台北市立聯合醫院仁愛院區副院長詹景全說，孕前健康檢查可了解是否存在可能影響懷孕的相關疾病，初步評估是否有導致不孕因素，協助新婚家庭盡早規劃生育。

衛生局指出，伴侶中有一方設籍台北市，至特約醫療機構受檢皆可申請補助。男性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、精液分析檢查，補助共六五五元；女性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素及披衣菌抗體檢查，另可加選抗穆勒氏管荷爾蒙檢查（AMH）定額補助五百元，共補助二○九五元。

另補助懷孕第九至十三週孕婦子癇前症篩檢，每胎定額補助八百元。

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