台北年貨大街1/26 開跑 推免費接駁車

攜手十大商圈，台北市年貨大街週五起跑，首度提供免費接駁車往返迪化街、後車站商圈與北門捷運站，方便民眾採買。 （記者陳冠甫攝）

2024/01/23 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕農曆春節將至，台北市年貨大街週五（廿六日）起跑，台北市副市長林奕華昨表示，年貨大街配合「龍年」主題，將十大商圈規劃年貨、新鮮食材、美好生活、饗樂等四大「一條龍」，首度提供免費接駁車往返迪化街、後車站商圈與北門捷運站，方便民眾採買，盼能促進買氣；同時在外送平台上架，讓民眾可以輕鬆線上採購。

串連十大商圈 線上採購也方便

十大商圈包括迪化街商圈、榮濱商店街、台北地下街、後站商圈、華陰街北車商圈、沅陵街商圈、四平陽光商圈、永康國際商圈、寧夏夜市、艋舺夜市；林奕華表示，台北年貨大街是台灣最具代表性的節慶市集，自一九九六年創立於迪化街迄今已辦理廿九屆，再次攜手十大年節商圈推出年節妝點或行銷活動，分類規劃年貨、新鮮食材、美好生活、饗樂等「四條龍」，也攜手蝦皮購物及Uber Eats上架「台北年貨大街線上專區」及「精品年貨專區」，方便線上採購。

提升買氣 接駁往返北門捷運站

林奕華說，今年首度安排接駁公車，方便民眾往返迪化街、後車站商圈與北門捷運站，盼能提升買氣。接駁車營運期間為一月廿六日至二月八日，每日下午一點半至晚上八點十五分，尖峰時間十至十五分鐘一班、離峰時間廿五至卅分鐘一班，分為Ａ、Ｂ兩線，路線Ａ從捷運北門站，經南京西路口（塔城），經歸綏街，往南京西路（迪化）。路線Ｂ從捷運北門站經南京西路口（塔城）經歸綏街，往後車站。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和預估買氣至少增加三成，以前的年貨大街是單純置辦年貨，逛迪化街，現在整合線上線下、外送服務，在外送平台有超人氣商家提供超過三百件商品；還有接駁車服務，可以給顧客更好的消費體驗。

攜手十大商圈，台北市年貨大街週五起跑，首度提供免費接駁車往返迪化街、後車站商圈與北門捷運站，方便民眾採買。 （記者陳冠甫攝）

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