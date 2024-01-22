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首頁　>　臺北市

台北》幸福保衛站啟動 困境兒少每餐百元

2024/01/22 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕由北台灣八縣市合作的「幸福保衛站計畫」即起啟動，台北市攜手統一、全家、萊爾富、OK等四大超商門市，串聯全市一七八九家超商，提供給十八歲以下陷困、飢餓求助的兒童或青少年每人每餐約一百元餐點，師長也會持續追蹤關懷，守護全市每一位兒少健康成長。

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，一九九七年創立以來，累計捐款收入超過七億元、認助清寒學子達廿萬人次。北市即起運用企業認助清寒學子的善款參與幸福保衛站計畫，聯合四大超商在門市所在社區提供在地關懷。只要十八歲以下、且遭逢急難的兒少可至北市超商與店員表示要領取「幸福保衛站餐點」，並自由選取可即時食用的飯、麵、麵包等主食餐點及飲品（不含酒精類）。超商人員會協助取餐的學生留下基本資料，後續由就讀學校的師長或社會局主動關懷，並追蹤家庭狀況。

北市教育局表示，北市各級學校已全數投入幸福保衛站計畫推動，透過會議、公開集會、跑馬燈、穿堂電視、學校網頁、學校臉書粉絲專頁、通訊群組、公布欄文宣等管道向親師生宣導，讓學生知道若有需要食物或即時幫助，可前往所在區域附近任何一間四大超商門市求助。北市各級學校也陸續拜訪鄰近超商，確保有需要的學生可以受到完善幫助。

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