台北》關渡濕地堆清淤土方 民憂影響生態

關渡濕地清淤土方堆置。（資料照，關渡公園提供）

2024/01/22 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕關渡自然生態公園每年定期清淤，維持水域面積，近四年來清出的土方累積逾兩萬立方公尺土方，堆置在保育核心區附近，引起民眾擔心影響生態；台北市動物保育處表示，堆置區域距離核心保育區約一公里，對生態影響程度不大，今年預計在十月底前外運一五○○立方公尺土方。

動保處：距核心保育區1公里遠

關渡自然公園由市府委由台北市野鳥學會管理，台北市產業發展局動物保護處於二○一二至二○一八年間，都有編列土方外運工程經費，但二○一九年至今僅處理清淤，土方則堆置在保育區內，累積已超過兩萬立方公尺，引起民眾關切。

關渡自然公園說，近年園區老舊硬體設施有更新需求，經費分配以優先改善園區硬體設備為主，已完成部分硬體修繕，今年將外運一五○○立方公尺土方，預計在十月底冬候鳥抵達前完成。動保處產業保育組組長黃紹宣指出，土方堆置區域距離核心保育區約一公里，對生態影響程度不大。

此外，北市議員顏若芳表示，關渡自然公園是濕地，需要年年清淤，否則濕地可能自然消失。她也建議，市府除了增加處理經費，也可將關渡自然公園，排進文化局的文化小旅行、教育局的校外教學等，或開放企業認養給碳排相關優惠。

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