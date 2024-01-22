北投三層崎公園花期 將加強接駁車載客

北投社三層崎公園花海，即將在二○二四年春節前後迎來盛況。（資料照，北市公園處提供）

2024/01/22 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投社三層崎公園花海即將在春節前後迎來盛況，台北市議員林杏兒發現去年的參觀人次較前一年減少五．二萬，質疑與展區面積太小、交通不便及出入口不明顯有關，要求公園處儘速研議解決之道；公園處解釋，總人次減少是因為花展期間縮短，日平均人次成長超過一千人次，今年待花期後，會加強安排捷運站往返的接駁車輸運遊客。

估最佳賞花期 落在春節前後

坐落在北投山腰上的三層崎區域是大冠鷲的棲息地，公園處去年利用GPS定位技術，配色種植多種色彩豐富的花卉，將「大冠鷲」的樣貌呈現在公園內，今年再新增絢麗羽毛的意象；公園處表示，花、草已重新配色設計，使用了銀葉菊、四季秋海棠、五彩石竹，還有帶有富貴繁榮元素的大理花，紫色薰衣草也增至約兩萬盆，預估最佳賞花期落在農曆春節前後。

三層崎去年到訪 不到20萬人次

林杏兒指出，公園處去年八項花展活動總參觀人次達到三○五．四萬，較前年的二四八．八萬增加，但三層崎花海卻不增反降，從廿四．七萬降到十九．五萬，她質疑是否因為場地有限、交通不便，讓民眾去了一次就不想再去第二次？要求公園處檢討，同時與交通局研議規劃接駁車，避免民眾開車來沒地方停，又造成地方壅塞。

市府：因展期較前年短少84天

公園處說明，二○二二年展期從前一年的十月廿五日展至當年的三月卅一日共一五八天，總參觀人次為廿四．七萬，平均每天一五六三人次；二○二三年展期為一月十七日至三月卅一日共七十四天，總參觀人次十九．五萬，平均每天二六三五人次，日成長超過一千人次。

公園處長藍舒凢表示，將與交通單位研議改善當地交通不便的問題，包括安排接駁車行駛北投捷運站、三層崎公園、復興崗捷運站間；長遠規劃不排除徵購私地，讓出入動線更為順暢。

三層崎花海今年仍會保留大冠鷲樣貌。（北市公園處提供）

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