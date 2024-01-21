維持柯文哲編列額》蔣萬安二備金7.4億 送朝野協商

台北市長蔣萬安上任後首度編列第二預備金7.4億元，維持前市長柯文哲第二任期編列金額。 （資料照，記者田裕華攝）

2024/01/21 05:30

藍綠僵持 國民黨團支持不刪 民進黨團主張合理編列 應砍0.4億

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安上任首度編列總預算案，其中俗稱「救命錢」的第二預備金編列七．四億元，維持前市長柯文哲第二任期編列金額，市議會國民黨團支持不刪減預算，但民進黨團認為二備金常淪市長小金庫，柯文哲任內八年共編列七十六億元，遠高於其他直轄市，且柯最被詬病的就是濫用二備金迴避監督，蔣上任後應回歸合理編列，主張刪減○．四億元，由於此案藍綠議員意見不同，議會財政委員會決議直接送朝野協商。

蔣︰尊重議會職權 加強溝通

蔣萬安表示，絕對尊重議會職權，二備金其實有嚴格申請動支條件規定、審核流程機制，並在年底依照預算法送議會審查，將持續加強跟議會溝通，尋求理解支持。

主計處︰申請動支有審查機制

主計處長鄭瑞成表示，市府針對各機關申請動支二備金有審查機制，並送議會備查，且皆上網公布、公開透明，希望議會支持二備金預算。

藍營︰保留彈性 備不時之需

國民黨團書記長王欣儀受訪表示，二備金本就是備用、臨時市政所需，保留彈性額度以備不時之需，讓市政順利推行，否則萬一有急事要用還得追加預算恐拖時間，因此不希望砍預算。

國民黨議員汪志冰舉例，教育局去年支應北市弱勢學生午餐補助不足所需經費○．三七億元，打疫苗也是用二備金補助。不怕一萬只怕萬一，如果凡事都能預測就不需有二備金的機制了。

綠營︰柯編列過多 有待檢討

但民進黨團總召簡舒培受訪表示，去年預算是柯編列，所以蔣多數是在預算不足時動用二備金，但今年預算由蔣自己編，理應不會預算不足，且柯任內八年，台北市共編列七十六億元二備金，最後動支五十三．四億元，對比六都編列第二高的台中市八年編列卅九億元，最後動支卅七億元，北市皆高出許多，應勿編列過多。

民進黨議員林亮君指出，二備金是重大臨時使用，並非變成市府原有既定計畫做臨時經費，且去年最後動支是八成，前兩年則因疫情關係動支到九成，於二○二○年以前都不到八成，從過去動支比例來看，確實有檢討空間。

民眾黨團︰盼蔣說明使用項目

民眾黨團總召黃瀞瑩表示，民眾黨不會因立場或政黨不同而刪減預算，希望蔣市府可以向議會說明用在哪些地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法