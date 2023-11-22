北市友善店家數量減 將加強宣傳

2023/11/22 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕為營造友善購物環境，台北市商業處從二○一六年起招募提供十五項服務的友善店家，至今已有七七一家業者加入，但在各行政區分配不均，北市議員洪婉臻質疑，各項目的友善店家逐年下降，如無障礙友善店家從二○二一年二七五家，今年剩二六四家、哺乳友善店家從二○二一年一四六家，今年剩一三五家，質疑宣傳不力、態度消極，要求提出改善方案。

台北商業處長高振源回應，友善店家最多是大安區一一九家，大同區一○五家、萬華區九十八家，較差的是南港區十四家、文山區廿四家、內湖區廿五家、信義區廿七家，明年目標預計每區超過五○家；由於先前由商區組織招募，信義區較低是因無商圈組織，未來將從GOOGLE找出評價高的店家，並主動邀請。

產發局長陳俊安補充回應，明年度申請補助的店家，將給予加分方式提高誘因，並在明年執行計畫時，調整預算結構，讓預算可實質回饋參與店家。

台北市商業處昨於台北市財建委員會針對友善店家盤整進行專案報告，台北市友善店家共七七一家，包含提供免費生理用品、營造性別友善環境、店內可供輪椅通行、設置哺乳空間、新增網站日韓語言等，並輔導店家參與培育課程及獎勵補助。

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