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社子島居民區徵可獲利2千萬 議員︰應告知權益

社子島居民參加區段徵收可獲利共2218萬元，市議員陳政忠表示，應讓當地居民充分了解相關權益。（資料照）

社子島居民參加區段徵收可獲利共2218萬元，市議員陳政忠表示，應讓當地居民充分了解相關權益。（資料照）

2023/11/22 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕社子島開發區段徵收計畫仍卡在內政部審議，主因是內政部與北市府對剔除區段徵收原則看法不同。台北市市議員陳政忠表示，若社子島居民參加區段徵收可獲利共兩千兩百一十八萬元。他認為，無論北市府最終採用方案為何，應讓當地居民充分了解相關權益。台北市地政局局長陳信良回應，拆遷費用、租金等都是地政局與社子島住戶重點溝通的內容。

拆遷費用、租金 為重點溝通內容

陳政忠分析，若居民參加區段徵收，可獲得配售房屋價差約一千八百二十五萬元、拆遷補償費一百廿一萬元、人口搬遷費約廿萬元、房租津貼約兩百五十二萬元，總計獲利共兩千兩百一十八萬元。

他建議，地政局應充分溝通，讓當地居民了解權益受損部分。陳信良回應，專案住宅是供居民安置，拆遷費用、租金等都是地政局與住戶重點溝通的內容。

內政部主張持分徵收 反對市府方案

陳政忠昨在議會質詢表示，內政部審議目前停滯不前，主因是內政部主張「持分徵收」，反對台北市府主張「所有權人及面積過半」、「面積達五百平方米」方案。陳信良表示，內政部「持分徵收」問題很多，目前跟市長提報，允許聚落整筆地號剔除，但不是用「持分徵收」概念規劃。陳政忠認為，概念已經相當接近，無論北市府最終採用方案為何，應讓當地居民充分了解相關權益。

最後陳政忠呼籲，台北市府應加速開發社子島，拒絕因為剔除問題拖延開發進度。

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