通報有缺失 北市社宅租客犯罪解約少

2023/11/22 05:30

3年56人犯下性侵、猥褻等案 僅6件解約 北市議員促都發局納社會安全網

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員柳采葳昨在市議會質詢時指出，接獲陳情北市某社會住宅內有位男高中生對社宅內男童猥褻、撫摸下體、性侵，已有十三人受害，六名男童家長已提告。柳調閱資料發現，二○二○年至今，北市社宅共有五十六位租客犯下性侵、猥褻、詐欺等案件，台北市政府雖規定住客有不法行為須退租，至今卻僅有六件解約，社會安全網未涵蓋負責社宅業務的都發局，導致難針對犯罪及時因應。北市府秘書長李泰興坦言通報有問題，承諾會將都發局納入社會安全網。

社宅 1男高中生涉猥褻 13男童受害

柳采葳說，興隆社宅從二○二○年至今年十月已發生二十四件刑案，包括十件詐欺案、八件毒品案、五件性交猥褻、一件對幼童性交；東明社宅也發生十九件刑案，包括四件詐欺案、五件洗錢、十件毒品案。

柳質疑北市社宅管理出現漏洞，社會安全網未納入社宅，若出現異狀須由住戶向社宅管理中心反映，才會去查明租客是否違反社區規約；要求市府即刻研擬將社宅管理納入社會安全網，避免讓社會住宅成為犯罪溫床。

強化社福中心 與都發局做好聯繫

北市府秘書長李泰興坦言通報有問題，都發局不在社會安全網內，都發局負責的是公共設施管理，社會局社福中心功能也應強化，與都發局做好聯繫。李表示，都發局應加入社會安全網機制，也可針對案件進行風險程度分級，他會邀請相關單位開會強化社安網。

若有妨害公共安全情事 可終止租約

柳表示，某社宅受害男童家長表示，有位男高中生會接近社宅內其他男童，趁遊玩時偷摸對方下體，已有多人受害，家長曾當面告知該高中生行為不妥，高中生雖道歉仍再犯，更一度惱羞成怒嗆家長要「輸贏」。柳采葳說，少年犯案十三件，六件受害人已提告，均移送少年法庭，其中二案已有罪確定，四案仍在審理中。都發局表示，申請人與同居人若有妨害公共安全情事可終止租約，目前已終止該男高中生家戶租約。

柳采葳表示，社宅規範明確訂定，只要住客有酗酒、鬥毆、鬧事、聚賭、毒品、妨害風化、猥褻、竊盜等妨害公共安全的不法行為，就必須依規定退租。據統計，二○二○年至今年十月，北市社宅共有五十六位租客犯有刑案，包括性侵、猥褻、詐欺、吸毒等，但市府卻只有六件與租客的解約紀錄。

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