柯文哲諷不敢公開晨會 議員促蔣萬安提告

2023/11/21 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲日前在選舉造勢場合說他當台北市長時，晨會紀錄全公開，「因為沒拿錢最大」，公開透明就沒有貪污，暗諷台北市長蔣萬安沒有公開晨會紀錄；台北市議員洪健益昨利用蔣萬安到議會報告時，多次問他要不要提告，捍衛市府及市府公務人員的清白，蔣萬安表示，第一時間已要求柯文哲說清楚，他認為這種政治語言不需要回應。

柯文哲本月十三日到南投戶外開講，提到他當台北市長時，晨會紀錄全公開，因為「沒拿錢的最大尾」，還嗆蔣萬安不敢公開；隔天市府發言人殷瑋回應，理解柯文哲有選舉壓力，但是抬高自己、標榜自己，不需要透過踩踏別人的方式來進行，相信他講的不是蔣萬安，請他澄清、好好解釋說明。

蔣萬安面對洪健益追問表示，上任後回歸體制，重要的決策都在市政會議決定，每週開一次晨會、一次午餐會報，都是府級交換意見；洪健益以柯文哲邏輯追問蔣萬安不敢公開會議紀錄，「有沒有收別人的錢？」蔣萬安強調「沒有」。

洪健益問蔣要不要譴責柯文哲？不能讓人信口開河成習慣，連番追問要不要告柯文哲？蔣萬安表示，第一時間就請柯文哲好好說清楚，至於要不要提告，蔣在備詢台上尷尬苦笑，東張西望最後吐出說「也不需要…這種政治語言不需要回應」。

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