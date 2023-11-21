1.2億辦音樂節 蔣萬安挨轟好大喜功

2023/11/21 05:30

議員︰牴觸應來自民間創意原生動力 市府︰非公部門獨立舉辦

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文化局擬借鏡美國德州奧斯汀的SXSW（South by Southwest，西南偏南）活動，三年編一．二億元舉辦「Taipei Focus」（名稱暫訂「台北潮國際」音樂節），社民黨議員苗博雅認為市府由上而下主導辦音樂節，完全牴觸多數音樂節來自民間創意的原生動力，質疑是好大喜功的政策；而「文化小旅行」政策也被國民黨議員秦慧珠痛批，執行緩慢又根本不能旅行「完全不及格」。

文化局回應，Taipei Focus並非公部門獨立舉辦，而是市府扮演領頭羊，率先倡議及投入整合公私資源，由下往上、從在地出發與國際鏈結。至於「文化小旅行」推動速度受到批評，蔣萬安表示，會加速來推動。

蔣萬安昨到議會報告「文化首都」的策進作為，包括文化小旅行、Taipei Focus、台北戲劇獎，以及推動台北藝術園區、台北音樂廳與圖書總館、台北文學館。

苗博雅質疑「Taipei Focus」是為滿足蔣萬安政見而好大喜功，無法催生如「西南偏南」這樣大型音樂節活動的效益。第一年編兩千萬、第二年編四千萬、第三編六千萬，舉辦一個音樂人、文化人都不看好，由市府從上而下主導，完全牴觸音樂節來自民間創意及挑戰邊界的原生動力，「第一個扣子就扣錯了」。

苗博雅提到，文化局規劃卅場以上音樂活動，經費兩百七十萬元，「九萬要辦一場音樂活動，要辦什麼？」後面還有一個連續性預算四百廿萬元辦六十場以上活動，「七萬是要如何搞定一場表演？」

文化小旅行 挨批不能旅行

秦慧珠則指六項策進作為只有文化小旅行是蔣萬安新創，卻是執行慢又無法旅行，還要拖到二○二六年才能完成一百條，她問蔣萬安滿意這進度嗎？並說若由她推動，只需半年、三場會議，一次到位。蔣萬安表示，會加速推動。

秦慧珠批評說，很多議員質詢過文化小旅行，但文化局非常不重視議員的意見，就連索資回覆也是所有局處中最慢；而首波提出的十二條、十二個景點，有六個景點是在市內需要預約或限時開放，最扯的是北藝屋頂號稱去看星空，結果晚上不開放，怎麼看星空？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法