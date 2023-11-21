悠遊卡興櫃調查 蔣萬安提6大缺失

市議員顏若芳質疑，蔣萬安所提因應之道如同「看盤師」，諷刺是「天龍投顧台北分公司」。 （記者田裕華攝）

2023/11/21 05:30

質疑柯文哲決策未尊重專業、不符行政倫理 議員要求究責

〔記者何玉華／台北報導〕前市長柯文哲在去年九合一大選前火速批准通過悠遊卡公司登錄興櫃掛牌，市長蔣萬安昨在議會提出調查報告，蔣指出六大缺失、二大問題，直言柯決策未尊重專業、規避議會監督、不符行政倫理，更因此衍生股價被炒作、市府掌控力受挑戰的風險。北市議員昨不分黨派痛批柯文哲並要求市府究責，僅在場的民眾黨議員未對此多發言。

市府控制力剩不到40％

蔣萬安表示，六大缺失包括，第一，當時悠遊卡公司資金充裕，卻未按商業慣例提出興櫃的營運或財務計畫，未說明籌資用途及策略合作具體內容；第二，建議書內容提及市府控制力達七十四％，直接及間接合計持股實為三十八．四三％，高估控制力，恐有誤導。

第三，上市櫃將逾任期且無具體興櫃事由，仍限期完成，未尊重新任市長所代表新民意；第四，簽辦過程主計處已適度提醒，仍予核可且未見理由，未能尊重專業；第五，函報議會已為休會期間，未揭露減資換股的目的及後續興櫃規劃，似有規避議會監督之嫌；第六，選舉結果確定後，仍持續興櫃送件程序，未恪遵看守政府立場，不符政治倫理及慣例。

蔣萬安也提到，悠遊卡公司將二．二三％股份於市場上公開交易流通，股價可能面臨被炒作的風險，因此必須針對民股增資異常進行關注與因應，包括持股異常通報與定期追蹤管理。此外，實施員工認股後，持股比例將被稀釋，市府掌控力將備受挑戰，因此將與股東保持密切聯繫確保經營權，與民股共維穩健經營。

議員批市府因應不積極

社民黨議員苗博雅痛批，市府對悠遊卡公司的控制力剩下不到四○％，報告講了六大缺失卻沒有究責，是責任政治的失敗；要求蔣萬安提出究責名單，否則就是高高舉起、輕輕放下。蔣萬安未答覆，一旁的悠遊卡公司董事長林志盈則補充說，「市長有要求」究責。

民進黨議員顏若芳也不滿指出，蔣萬安所提的因應之道如同「看盤師」，諷刺是「天龍投顧台北分公司」，缺乏積極性，要求政風處介入調查。

國民黨議員柳采葳也質疑，柯文哲在選前兩天拍板，是否有人謀不臧？蔣萬安回應說，不周延處會再研擬相關機制。

民進黨議員林延鳳批評，投資計劃書對於持股比例連七十四％、三十八％都能算錯，質疑柯文哲是故意放水。

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