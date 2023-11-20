（北市）募款小物個人風 送寵物月曆、閃卡
2023/11/20 05:30
記者楊心慧、甘孟霖、陳奕劭、何玉華／專題報導
選舉拚人氣比資源，小額募款匯聚金錢，也是參選人「鐵粉」的支持展現，各種答謝支持者的募款小物無不發揮巧思；民進黨台北市立委參選人許淑華的寵物月曆、吳沛憶貓主子Q比和咪醬的刺青貼紙和中筒襪，十足寵物風；國民黨參選人徐巧芯則放送個人魅力，捐款送個人照片閃卡，達一定金額則打包所有文宣品當「大禮包」，相當另類。
北市立委第七選區（松山、信義）「雙姝之戰」，民進黨許淑華募款小物將送她長期以來關懷流浪動物的「浪愛不再孤單二○二四」公益認養月曆，展現她喜歡動物，也吸引養寵物、愛貓狗族群。
對手徐巧芯以自己個人及團隊的照片印製閃卡，主打「爭氣」替人民爭口氣，瞄準鐵桿支持者的熱血，只要捐款達到一定金額，就打包閃卡、鑰匙圈、扇子、菜瓜布、蒸氣眼罩、彈簧萬用袋等文宣品「大禮包」相送。
關渡米強調在地 刺青貼紙清新可愛
爭取連任的第一選區立委吳思瑤，將北投在地特色的關渡米、桶柑果醬、大屯火山濾掛咖啡、麵條等，作為募款小物。
第四選區（內湖、南港）高嘉瑜的擋泥板頗有名氣，今年還有珪藻土杯墊加馬克杯組合、環保餐具組、隨身攜帶保溫杯、復刻抱枕、擋泥板、運動毛巾等，都走實用風。
第五選區（中正、萬華）參選人吳沛憶以愛貓Q比、咪醬為主角製作「刺青貼紙」和「中筒襪」，可愛又實用。