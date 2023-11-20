（北市）募款小物個人風 送寵物月曆、閃卡

民進黨第七選區立委參選人許淑華募款小物是她長期關懷流浪動物的「浪愛不再孤單二○二四」公益認養月曆。（記者楊心慧攝）

2023/11/20 05:30

記者楊心慧、甘孟霖、陳奕劭、何玉華／專題報導

選舉拚人氣比資源，小額募款匯聚金錢，也是參選人「鐵粉」的支持展現，各種答謝支持者的募款小物無不發揮巧思；民進黨台北市立委參選人許淑華的寵物月曆、吳沛憶貓主子Q比和咪醬的刺青貼紙和中筒襪，十足寵物風；國民黨參選人徐巧芯則放送個人魅力，捐款送個人照片閃卡，達一定金額則打包所有文宣品當「大禮包」，相當另類。

北市立委第七選區（松山、信義）「雙姝之戰」，民進黨許淑華募款小物將送她長期以來關懷流浪動物的「浪愛不再孤單二○二四」公益認養月曆，展現她喜歡動物，也吸引養寵物、愛貓狗族群。

對手徐巧芯以自己個人及團隊的照片印製閃卡，主打「爭氣」替人民爭口氣，瞄準鐵桿支持者的熱血，只要捐款達到一定金額，就打包閃卡、鑰匙圈、扇子、菜瓜布、蒸氣眼罩、彈簧萬用袋等文宣品「大禮包」相送。

關渡米強調在地 刺青貼紙清新可愛

爭取連任的第一選區立委吳思瑤，將北投在地特色的關渡米、桶柑果醬、大屯火山濾掛咖啡、麵條等，作為募款小物。

第四選區（內湖、南港）高嘉瑜的擋泥板頗有名氣，今年還有珪藻土杯墊加馬克杯組合、環保餐具組、隨身攜帶保溫杯、復刻抱枕、擋泥板、運動毛巾等，都走實用風。

第五選區（中正、萬華）參選人吳沛憶以愛貓Q比、咪醬為主角製作「刺青貼紙」和「中筒襪」，可愛又實用。

2024立委選舉

募款小物刺青貼紙。（翻攝自吳沛憶FB）

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