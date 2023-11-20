（北市）選舉小物拚實用 貼布、眼罩具巧思

台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜發放以厚紙板做的手機架，放在桌上除可擺放手機，背面還能放文具小物。（記者楊心慧攝）

2023/11/20 05:30

常見衛生紙、口罩、環保袋 也有手機架、媽祖年曆、平安水

記者楊心慧、蔡思培、甘孟霖、陳奕劭、陳冠甫、何玉華／專題報導

選舉拚人氣，少不了各式各樣的選舉小物加深選民印象，常見實用的口罩、環保袋到夏天受歡迎的扇子，民進黨爭取連任的立委吳思瑤別出心裁送精油貼布，偶會碰上熱情支持者當場要她幫忙貼上；國民黨參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱跨區攜手推「蒸氣」熱敷眼罩，照顧現代人疲勞的眼睛，也有爭氣、爭口氣的意思。

精油貼布、熱敷眼罩 受歡迎

第一選區（北投、士林）參選人吳思瑤的精油貼布相當受歡迎，有時掃街在路上發送，還會碰上熱情的支持者要求她幫忙貼上；第二選區（士林、大同）民進黨參選人王世堅「恰吉」的形象深植人心，順勢製作恰吉別針、恰吉圖案的帽子，別無分號。

恰吉別針、帽子 凸顯形象

第六選區（大安）參選人選舉小物走知性文創風，同樣都是購物袋，社民黨的苗博雅印上「民主是讓人快樂的事情」標語，傳達台灣民主不該主打仇恨，而是要正向、讓人快樂的願景；國民黨羅智強則以前總統馬英九的書法題字為特色。

購物袋民主標語 增文創味

國民黨第七選區（松山、信義）徐巧芯、第二選區游淑慧、第一選區張斯綱資源共享推出「蒸氣」熱敷眼罩，徐巧芯說，團結、資源分享很重要，「蒸氣」諧音「爭氣」，也是替人民爭口氣，有多重意涵；游淑慧說，上班族眼睛疲勞，蒸氣熱敷眼罩比面紙受歡迎；張斯綱說，每次跑行程都有許多民眾索取。

實用的小物仍是主流，第四選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜以現代人愛用手機追劇，發放厚紙板做的手機架，受不少年輕人喜歡；同選區的國民黨參選人李彥秀則在專用垃圾袋上貼姓名貼紙發放，吸引民眾主動索取。

第五選區無黨籍的參選人于美人，提供手機夾、酒精噴瓶，希望讓選民在日常生活中能用得到；民進黨第三選區（中山、北松山）參選人謝佩芬，除了有常見的原子筆、衛生紙、垃圾袋外，特別的是還有白沙屯媽祖年曆、平安水。

2024立委選舉

于美人推出多款實用競選小物。（于美人競選總部提供）

國民黨立委參選人徐巧芯的選舉小物「蒸氣」熱敷眼罩。（記者何玉華攝）

爭取連任的立委吳思瑤發送的精油貼布，偶會碰上熱情支持者要求她幫忙當場貼上。（立委吳思瑤國會辦公室提供）

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