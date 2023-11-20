士林官邸菊花展 打造藝術地景

來自花蓮的地景藝術家撒部．噶照，以漂流木及竹子創作的「水流」裝置藝術，與花海相輝映。（北市公園路燈工程管理處提供）

2023/11/20 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林官邸秋季菊花展將於十一月廿四日至十二月十日，共舉辦十七天，以「菊藝生活」為主題，打造十三個展區，展現公園處的園藝技術，也邀請地景藝術家撒部．噶照老師打造大型裝置「水流」，以及竹編藝術家林靖格製作蜻蜓、昆蟲、一文字菊及酒壺等精緻展件，成為展場新地景。

公園路燈工程管理處指出，今年的菊花展十三個展區，除了分享公園處員工園藝成果，也將與藝術家合作；主題園區「花藝仙境」，邀請來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部．噶照打造「水流」的大型裝置藝術，將經過時間雕琢、滿布紋路與刻痕的漂流木與可柔可剛、意寓生生不息的竹子，交織成水的流動，以堆疊手法，傳遞環保、永續及珍惜資源的意涵。

另一位北投在地竹編藝術家林靖格的作品，妝點在多個展區，保留擬真度與特色，像是花紋獨特的瓢蟲及蜻蜓，以及最特殊的一文字菊花卉樣態等，都有深刻的著墨，多層次的編法為作品加分不少；尤其在中式庭園「掬酒．菊酒」展區的二．五米高的巨大酒壺，運用了多樣技法，透過雙層製作編織出不同層次的花紋。

另外，還有與日本笠間台灣辦事處共同規劃的「台日友好 笠間菊花節」展區，展出笠間菊花節的特色裝置，如菊手水、和傘、鳥居、狐狸面具等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法