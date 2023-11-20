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首頁　>　臺北市

北市籌設青年局 強化國際交流

2023/11/20 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府近日將青年局組織編制、說帖函送台北市議會，台北市長蔣萬安今天到台北市議會專案報告，將進一步說明規劃內容。目前規劃在青少年發展暨家庭教育中心的基礎上，編制五十人、三科，承接原來青年事務委員會業務，加上國際發展科，一站式服務十五歲到四十五歲族群，若順利在本會期通過，最快可在明年上半年成立；但外界對疊床架屋有疑慮，負責籌設的研考會主委俞振華表示，未來將強化青年國際交流、實習媒合業務。

一站式服務15至45歲

俞振華說明，柯市府的青委會已在今年八月結束，蔣萬安自六月開始籌設青年局，盤點過去青委會業務，確立青年局以把北市的年輕人推向國際舞台為使命，核心業務會設立國際發展科，協助年輕人國際交流貸款、壯遊等；還有綜合規畫科、職涯資源科，協助性向探索、實習媒合等業務，與勞動局的職業媒合、青創貸款有區別。

最快明年上半年成立

俞振華表示，過去青委會業務預算約一．五億元，未來加上新增的國際發展科，預算預估約二億元；另在府層級設容納外部成員的青年代表單位與青年局業務對接，並配置目前的Y17空間由青年局運用。而青年局長人選，將朝四十五歲以下、外向開放、國際觀、具外語能力、國際發展專長等方向求才。

對外界認為青年局恐疊床架屋與既有業務重疊，俞振華表示，青年局是以青年為主體考量的單位，聚焦在國際發展科接手過去合作單位的業務，如教育局的留遊學貸款、青年壯遊、打工換宿、國際實習，高中端的社團國際交流等，以及幫助斜槓青年職涯發展及創業服務。

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