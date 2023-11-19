藍白合僵局 綠批鬧劇 藍籲自立

韓國瑜（左二）昨為國民黨立委參選人游淑慧（右二）站台，與會還有立委參選人羅智強（右一）、張斯綱（左三）等人。（記者陳冠甫攝）

2023/11/19 05:30

綠營 吳思瑤︰魔鬼交易 政治利益分贓

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕藍白合恐面臨破局，過去與民眾黨主席柯文哲友好的台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜昨天說，自己從未支持柯，更批柯變來變去，已讓年輕人失去信心；第一選區（士林、北投）民進黨立委吳思瑤昨酸藍白是魔鬼交易，讓國人看清這齣爛戲；台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委參選人許淑華則提醒，應做好鴻海創辦人郭台銘和柯合作的準備，畢竟柯立場反覆，只能更謹慎因應。

高嘉瑜︰柯善變 失信年輕人

高嘉瑜昨上午找立法院長游錫堃前往內湖區七三七早市掃街拜票，面對「藍白合」對於民調無共識，高嘉瑜表示，藍白合鬧劇讓人笑掉大牙，將總統大選當成兒戲、當成個人權力的分配，不顧國家未來，支持者看不到兩黨信念及原則，在毫無誠信之下，只是玩弄支持者感情，對民進黨而言，就是堅定一致、始終如一，支持賴清德從未動搖。

許淑華︰郭柯有可能合作

市議員陳賢蔚昨舉辦「正能量挺台灣、信賴後援會誓師大會」，現場支持者情緒激昂，更有支持者表示，無論藍白有沒有合，相信民進黨都能夠打勝仗。

吳思瑤昨表示，好戲在後頭，驗證兩黨只有算計的結果，沒有誠意就是脆弱的合作，甚至各自開記者會仍是各懷鬼胎，權益分贓的本質再清楚不過，無視於十五日的一團和氣，密室協商究竟為何，柯侯皆未向大眾解釋，令人懷疑有交易，以至於最終條件不攏，讓國人看清這齣爛戲是魔鬼交易。

市議員洪健益昨於五分埔公園舉辦「信義區後援會成立」，許淑華認為，應要做好郭、柯合作的準備，畢竟柯立場反覆，加上不少選民認為政黨輪替是常態，使得民進黨選舉更為艱辛，只能謹慎做好準備，但相信民眾會漸漸看懂藍白並非要實質合作，只是為政治利益考量，民眾反而不見得支持。

陳時中︰藍白合用民主算計

游錫堃昨受訪表示，藍白是否合已討論好幾個月，有時看似談得很好，有時候又互批，難以斷定最後成不成，不到最後仍要觀察。

陳時中昨受訪表示，政治應該要有民主理念，聯合政府應經民意考驗，若用民主算計談藍白合，並非台灣之福。

藍營 游淑慧︰不該想「沒有合不會贏」

〔記者陳冠甫／台北報導〕立委參選人、市議員張斯綱、游淑慧前天甫舉辦藍白合首場合體活動，但昨因國民黨和民眾黨雙方對民調誤差範圍有歧異，原訂公布藍白合結果卻臨時喊卡。對此，張斯綱表示，相信韓國瑜在藍白之間會是最大公約數；游淑慧則說，必要時也要有獨立作戰能力，不該想「沒有合不會贏」。

蔣萬安︰盼雙方持續溝通

台北市長蔣萬安在參加大巨蛋預備賽前受訪表示，接下來就會進入到政黨協商，他希望雙方能夠持續地溝通，能夠展現誠意、運用智慧，朝共同的目標努力，三位民調專家都有說明，交由專家給予意見，政黨之間再來進行協調，這個部分就給予他們空間，希望能夠有好的結果。

張斯綱︰韓國瑜可幫助選情

張斯綱、游淑慧十八日分別舉辦造勢活動，並邀請韓國瑜前來站台，前一日張斯綱、游淑慧兩人才剛與民眾黨台中立委參選人蔡壁如一起市場掃街，也是藍白合首場合體活動，但在藍白合卡關後，還能否合體也引發關注。

張斯綱在會後受訪時回應，韓國瑜列不分區是大家的期待，如今韓市長也願意在選舉裡擔任火車頭角色，對整體選情都有很大幫助。張斯綱說，他相信韓國瑜在藍白之間會是最大公約數，未來藍、白在立法院合作，韓國瑜是最好的黏著劑。

韓：看參選人歷史 擦亮眼睛

游淑慧在替張斯綱站台時，以市長蔣萬安上次大選「三腳督」為例，她說，在反綠聯盟的道路上，團結力量大。但如果必要時要自己打，我們也要有獨立作戰的能力，千萬不要一直想著，「沒有合不會贏」。

她強調，選戰是靠人打出來的，勝選是靠打出來，而且是靠一票票贏出來的。

韓國瑜站台未談及藍白合，他強調，若民進黨這八年執政，讓台灣百工百業興旺，民進黨就該繼續執政。但看看這八年，台灣變成什麼樣子，能源不穩定、治安一塌糊塗，所以要選什麼樣的立法委員太重要了。

韓國瑜說，有幾流的人民，就有幾流的民意代表、就有幾流的政府，也就會有幾流的國家。他呼籲選民在投票前要擦亮眼睛，看參選人過去的歷史、問政表現等，這是選民唯一的權利。

2024總統大選

2024立委選舉

台北市議員洪健益（中）成立信義區後援會，立委參選人許淑華（左）到場。（許淑華提供）

立委高嘉瑜（中）昨找立法院長游錫堃（左）前往內湖早市拜票。（記者楊心慧攝）

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