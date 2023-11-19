《疫後商圈觀察站》北市饒河街夜市疫後復甦 難停車成隱憂

台北市饒河街觀光夜市遠近馳名，今年起疫情趨緩後，已逐漸找回流失人潮。（記者甘孟霖攝）

2023/11/19 05:30

記者甘孟霖／專題報導

台北市饒河街觀光夜市遠近馳名，為許多國外遊客來台指名必去地點，二○二○年疫情爆發後，觀光人潮驟減，也對攤商生計造成衝擊，所幸今年起疫情趨緩後，已逐漸找回流失人潮，走在夜市中隨處可見外國臉孔大啖知名的胡椒餅、大腸包小腸。不過，即便找回人潮，饒河街夜市還有隱憂要面對，夜市周邊時常可見違停車輛，顯見周遭停車量能不足。

交通局︰增設遊覽車下客地點

對此，台北市交通局表示，饒河街鄰近松山車站也有多條公車路線通過，鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具；但也表示，會參照民間業者需求滾動式增設遊覽車下客地點，以便遊客前往夜市觀光。

饒河街夜市管理委員會會長郭洪金鳳表示，今年以來疫情趨緩，來夜市的觀光客人潮有明顯回溫現象，雖不及疫情前的盛況，但已經一掃疫情期間的陰霾，目前夜市每逢週五、六、日三天都會有許多觀光客來。

周邊3停車場 千格車位常客滿

她說，饒河街位於松山區，整體交通相當發達，有捷運也有台鐵，較為美中不足的就是停車位，只要每逢週末，周邊的停車位一位難求，到松山國小的停車場排隊的車潮常常回堵，導致警方還得派人疏導。

此外，由於饒河街主要的客群是觀光客，附近遊覽車下客以及停車的方便程度也很重要，希望市府能就交通部分多幫忙。

無法再建停車場 鼓勵搭大眾交通

記者實地到饒河街夜市走訪，平日期間人潮就已經絡繹不絕，到了假日更是寸步難行，可見饒河街雄厚的觀光實力；不過，一逛到饒河街外圍八德路或是松山路上，違規紅黃線停車、併排停車的情況屢見不鮮，讓本就壅塞的饒河街周邊交通更加紊亂。

對此，交通局停車管理工程處表示，饒河街周邊機車停車量能足夠，比較不足的部分是汽車，附近包含八德立體停車場、松山國小停車場以及松山車站地下停車場，三個停車場提供大約一千格車位，但不管平日或假日通常都會客滿，周邊的路邊車格規劃也趨近上限，若要再增加勢必得興建停車場，但這部分就比較困難，還是會鼓勵民眾多利用大眾交通取代自駕；另濱江街一帶有六十格大客車停車位，可供乘載團客的遊覽車停放。

交通局公共運輸處表示，饒河街周邊規劃三處大客車臨停下客處，包含松山國小正門旁、後門，以及行善公園西側黃線區，旅行社業者可在這些區域下客，另公運處也持續參照民間業者建議，持續增設遊覽車下客地點。

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