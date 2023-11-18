國民黨、民眾黨首場聯合造勢 光明正大拉抬聲勢

立委參選人游淑慧（左）、蔡壁如（中）、張斯綱（右）三人聯合掃街，為台北首場藍白合作行程。 （記者甘孟霖攝）

2023/11/18 05:30

〔記者甘孟霖、楊心慧／台北報導〕民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如昨特地北上，合體國民黨台北第一、第二選區立委參選人張斯綱、游淑慧，成為藍白合流後的首場合作，二人甚至說，早就與蔡「暗通款曲」談拉抬彼此聲勢，如今藍白底定合作，就能光明正大；第七選區國民黨參選人徐巧芯昨舉辦造勢活動，邀請市長蔣萬安、民眾黨前立委蔡壁如、郭台銘陣營發言人黃士修站台，成藍白合擴大版。萬華區國民黨立委參選人、市議員鍾小平也說，會找柯文哲站台。

張斯綱、游淑慧、蔡壁如 市場掃街

張、游、蔡三人昨日至士林區士林市場掃街，為台北藍白合第一場聯合掃街，游淑慧表示，其實雙方一直暗通款曲，現在雙方家長終於和親，他們也可以光明正大交往。張斯綱補充，其實兩週前雙方就敲定要在另一個市場合體掃街，但當時藍白氣氛緊張，因此活動順延，既然現在藍白大勢底定要合作，就可以請蔡壁如來。

蔡壁如表示，國民黨在台中第一選區沒有推派候選人，她也與藍營台中市長盧秀燕及其他區域立委小雞們保持友好關係，在台中區域立委部分，「藍天加白雲」一直是進行式。

游淑慧表示，之前她就跟蔡壁如談過，自己是台中女兒，一定會回去幫蔡站台，雖然藍白雙方過去一直都在鬥嘴，但任何形式的合作，甚至戀人之間爭吵都是家常便飯，最終雙方對彼此的意見一定低於對民進黨的厭惡，對台灣的愛，一定超越彼此間的差異，希望不論結果誰正誰副，支持者都要出門投下這一票。

徐巧芯辦脫口秀 邀黃士修站台

徐巧芯昨舉辦社群之夜｜脫口秀，並在YouTube頻道上開放直播，脫口秀內容有不少酸民進黨的橋段，達成民眾黨、國民黨打擊民進黨的目標，另一方面，與郭台銘陣營關係良好的徐巧芯還找黃士修，不僅積極爭取民眾黨選票，連郭台銘的選票也意圖爭取，就是希望能夠勝選。

鍾小平︰爭取支持 找柯文哲幫忙

台北市第五選區（中正、萬華區）國民黨參選人鍾小平表示，他會找柯文哲、蔡壁如等或是其他民眾黨政治要角站台，他的選區較為複雜、特殊，會努力爭取各方支持，至於未來此選區是否會藍白合，仍要再談。

2024立委選舉

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