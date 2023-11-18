藍白合 民進黨吳思瑤認凝聚支持 苗博雅指可催票

立委參選人吳沛憶（右）、苗博雅（中）認為藍白合對綠營選情有幫助。（資料照）

2023/11/18 05:30

〔記者楊心慧、甘孟霖、陳冠甫／台北報導〕民眾黨與國民黨達成合作共識，針對「藍白合」對北市立委選情影響，民進黨立委參選人皆認為反會激起綠營支持者憂患意識，可達到催票效果；獲民進黨禮讓參選的社民黨市議員苗博雅表示，藍白正式聯姻讓選民看清白色包裝紙裡是藍色醬缸。立委吳思瑤認為，藍白合充其量是權位分贓，民進黨市黨部主委張茂楠也指出，柯過去打國民黨，政治分贓竟能「昨非今是」、沒仁義道德。

張茂楠︰藍白政治分贓 柯昨非今是

第三選區民進黨立委參選人謝佩芬認為，藍白看似合作，但柯先前看不起侯，使國民黨支持者不滿，如今柯簽下城下之盟、被壓著藍白合，民眾黨支持者也難以接受，且藍白合吵非常久，突然間的促成，選民都非常關心，背後是否有中國因素介入。

謝佩芬︰突然促成 是否中國介入

吳思瑤認為，藍白合充其量是權位的分贓，反而激起綠營支持者熱情，她這幾天跑行程，明顯感受支持者的危機意識被激發，有催票功效，相信各地選區的綠營支持者都被凝聚，讓原本冷的選情熱起來，對參選人是好事。張茂楠也認為，不少國民黨參選人過去和柯不錯，如今公開合作僅檯面化、影響有限。

苗博雅表示，藍白正式聯姻，讓選民看清楚白色包裝紙裡是藍色醬缸，反而增加她爭取年輕、中間選民認同的機會，她認為此區選戰在藍白正式合後，更有發揮空間。

王世堅︰柯善變 最後一刻恐反悔

過去曾與柯友好的市議員王世堅正式參選第二選區立委後轉為低調，他指出，「藍白合」不到最後都還有變數，畢竟柯善變，若結果是侯柯配，柯可能主張重新檢視資料，甚至在最後一刻反悔，因此還需觀察後續。

高嘉瑜︰柯價值動搖 年輕人不投藍

曾與柯走得近的民進黨立委高嘉瑜，這次選戰飽受綠營內部批判，她認為，柯的支持者以年輕人居多，但不會因此支持國民黨，此次不少人質疑藍白合是否有中國介入，反讓過去支持柯價值信念的年輕人受影響。

吳沛憶︰要靠自己力量跨越政黨

北市唯一可能「藍白合」的萬華選區，民進黨立委參選人、市議員吳沛憶表示，總統蔡英文在二○二○年大選於該區遠勝國民黨候選人韓國瑜，相信不論此選區是否「藍白合」，仍可靠自己力量跨越政黨基本盤。

2024立委選舉

立委參選人吳思瑤（右一）認為藍白合激起綠營支持者憂患意識，可達到催票效果。（資料照）

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