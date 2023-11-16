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首頁　>　臺北市

北市士北區泛藍內訌 吳思瑤︰不影響我

2023/11/16 05:30

〔記者蔡思培、陳奕劭、林哲遠／台北報導〕國民黨、民眾黨在總統大選達成合作共識，但在台北市立委第一選區（士林、北投）泛藍內訌、第五選區（北中正、萬華區）藍白相爭，士北區國民黨提名的張斯綱尋求與無黨籍參選的侯漢廷整合，中正萬華國民黨提名的鍾小平與無黨籍的于美人也互不退讓；在士北區爭取連任的民進黨立委吳思瑤說，無倫是一對一還是二對一，他都不受影響，而民進黨提名第五選區參選的吳沛憶則說，藍營會操作棄保，她已做好對決的準備。

張斯綱、侯漢廷 尋求整合

侯漢廷稱，北市黨部主委黃呂錦茹要求他無條件退選，他無法接受。張斯綱卻又說希望以民調整合，國民黨內部先統一意見再對談。張斯綱昨再提整合說，採全民調或協調都接受。

吳思瑤表示，士北區從區域立委到總統大選，國民黨都在尋求整合，意味著他們對於自身條件都是心虛的，立委部分，無論是一對一、還是二對一，她都不會受任何影響，都會全力以赴爭取支持。

中正萬華 吳沛憶做好對決準備

第五選區部分，國民黨提名的鍾小平表示，將邀請柯文哲來站台，「未來只剩下于美人退選的問題」；無黨籍參選的于美人反擊，該退選的人是誰，大家心裏有數。

民進黨提名的現任市議員吳沛憶則表示，藍營早就在操作棄保，登記參選前可能有人被勸退，她早做好藍綠對決的應戰準備。

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